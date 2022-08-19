Си Цзиньпин встретится с Путиным на региональном саммите в Средней Азии, - WSJ

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Глава КНР рассматривает возможность посетить Центральную Азию и возможную встречу с Путиным в следующем месяце.

Известно, что он добавил встречу в свой календарь поездок после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила визит на Тайвань. В Пекине он вызвал опасения по поводу случайного военного столкновения.

2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.

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