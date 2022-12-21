Об этом сообщает Reuters .

Си Цзинпин во время общения с Медведевым заявил, что Китай "надеется, что все стороны в украинском "кризисе" будут сохранять сдержанность и решать проблемы безопасности политическими средствами".

Отмечается, что Медведев прибыл в Пекин по приглашению коммунистической партии КНР.

Си Цзиньпин заявил, что надеется, что компартия Китая и "Единая Россия" смогут способствовать углублению стратегического сотрудничества между Китаем и Россией.

Китайские СМИ также сообщают, что Дмитрий Медведев передал Си Цзиньпину письмо от президента РФ.

По словам Медведева, в послании был отмечен "беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации", также выражена уверенность "в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей в тесном взаимодействии с новым руководящим составом коммунистической партии Китая".

14 ноября президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин выступили с заявлениями в ходе двусторонней встречи на саммите лидеров G20.

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