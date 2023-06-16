Об этом сообщило издание Синьхуа.

Отмечается, что Си Цзиньпин одобрил работу Гейтса и его фонда по содействию сокращению бедности, улучшению здравоохранения, развитию и благотворительности во всем мире.

"В настоящее время в мире ускоренными темпами происходят невиданные за последние сто лет колоссальные изменения. Я выдвинул Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации для того, чтобы предложить китайский вариант для решения глобальных вызовов", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Также Си Цзиньпин заявил, что Китай прежде всего сосредоточится на решении собственных проблем. Для КНР, огромной страны с населением более 1,4 млрд человек, сохранение долгосрочной стабильности и непрерывного развития является значительным вкладом в обеспечение мира, стабильности и процветания во всем мире.

Китай закрепит успехи в борьбе с бедностью, осуществит подъем села и будет непрерывно повышать уровень гигиены и здравоохранения в сельской местности, заявил Си Цзиньпин.

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Подчеркнув, что Китай стремится к всестороннему продвижению процесса великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации, Си Цзиньпин добавил, что Китай ни в коем случае не пойдет по проторенной дорожке гегемонизма, а будет осуществлять совместное развитие с другими странами и будет продвигать формирование сообщества единой судьбы человечества.

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов развертывать широкое научно-техническое и инновационное сотрудничество со всеми странами мира, а также активно участвовать и продвигать реагирование на глобальные вызовы в таких сферах, как изменение климата, борьба с эпидемией и общественное здравоохранение.

По его словам, Китай готов продолжать укреплять сотрудничество с Фондом Билла и Мелинды Гейтс в соответствующих отраслях, а также оказывать посильную поддержку и помощь развивающимся странам.

"Вы являетесь первым американским другом, с которым я встречаюсь в Пекине в этом году", - заявил Си Цзиньпин, отметив, что в связи с выходом мира из пандемии COVID-19, люди должны больше двигаться, общаться друг с другом и укреплять взаимопонимание.

"Основа китайско-американских отношений лежит в людях. Мы всегда возлагали наши надежды на американский народ и надеемся, что дружба между двумя народами продолжится", - подчеркнул он.