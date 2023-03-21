Си Цзиньпин во время встречи с Путиным: Китай и дальше будет играть конструктивную роль в урегулировании украинского вопроса, - Xinhua
Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что "конфликты, в конце концов, должны решаться путем диалога и переговоров"
Об этом сообщает Xinhua.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с агрессивной войной, которую Россия развязала против Украины.
"Си Цзиньпин подчеркнул, что голоса за мир и разум в украинском вопросе нарастают, большинство стран выступают за деэскалацию напряженности, за мир и переговоры и против подливания масла в огонь. История показывает, что конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", - пишет СМИ.
Отмечается также, что лидер КНР напомнил, что Пекин опубликовал "мирный план" по войне РФ против Украины.
"Китай будет продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского вопроса", – добавил Си Цзиньпин.
В свою очередь Путин заявил, что "Россия внимательно изучила "мирный план" КНР и открыта к переговорам".
- Напомним, в понедельник, 20 марта, в Москве прошла неформальная встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным. Она продолжалась 4,5 часа. Официальная встреча состоится 21 марта
- Аналитики ISW отметили, что Си Цзиньпин не будет оказывать Путину поддержку, которая необходима РФ для войны против Украины.
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