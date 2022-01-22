Си Цзиньпин уговаривает Путина не трогать Украину во время Зимней олимпиады, - Bloomberg
Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина не врываться в Украину на новых направлениях во время зимней Олимпиады в Пекине
Об этом сегодня, 22 января 2022 года, сообщил Bloomberg со ссылкой на дипломата в Пекине, сообщает Еспресо.TV .
Начало военных действий во время Олимпиады может вовлечь Китай в дипломатическое противостояние, отмечает агентство.
Bloomberg пишет, что "последнее, что нужно Си Цзиньпину", чтобы Путин затмил Олимпийские игры разрешением кризиса в Европе.
Как отмечается китайский коммунистический лидер, стремится укрепить свой авторитет внутри страны накануне третьего срока в должности главы КНР.
Справка
Как заявлял перед тем в эфире "Эспрессо" российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин, Путин может ударить по Украине на новых направлениях во время нынешней Зимней Олимпиады в Пекине (Китай) .
По словам политика, у руководителя государства-агрессора такой стиль поведения и принятия решений. Именно так он действовал в предыдущих подобных случаях.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут 4-20 февраля в Пекине.
- Вчера, 21 января, агентство Bloomberg передало о готовности США в течение нескольких дней объявить об эвакуации семей своих дипломатов из Украины.
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