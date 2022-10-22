Си Цзиньпин требует от Путина ускорить капитуляцию Украины, - Портников
Журналист Виталий Портников убежден, что лидер Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным в Самарканде потребовал ускорить капитуляцию Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Китай занимает нейтральную позицию только в фантазиях некоторых наших политиков и экспертов или у людей, имеющих какие-то бизнес-интересы в этой стране. Китай абсолютно заинтересован, как и Иран, чтобы Россия победила в этой войне. При чем победила серьезно. Когда мы говорим, что Си Цзиньпин сказал Владимиру Путину на встрече в Самарканде, что тот должен закончить войну, а я уверен, что он это ему сказал, то он имел в виду ускорение капитуляции Украины", – пояснил Портников.
Журналист уверен, что Китаю очень нужна победа России в войне против Украины.
"Такие требования Си Цзиньпин поставил Путину из-за того, что у Китая есть экономические проблемы. Экономические проблемы Китая из-за войны России против Украины будут только усугубляться. Это достаточно серьезная проблема, которая связана с развитием ситуации в самом Китае. Однако Китаю нужна победа России в этой войне. Поскольку победа России открывает дорогу Китаю для военного решения вопроса Тайваня", - добавил он.
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