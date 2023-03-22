Си Цзиньпин решил не увеличивать закупки газа у РФ, - Bloomberg
Несмотря на договоренности об экономическом сотрудничестве между РФ и Китаем, Си Цзиньпин решил не увеличивать закупки газа у России
Об этом пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что двухдневные переговоры в Москве глава КНР использовал, чтобы выступить против США, однако отсутствие прогресса в крупных энергетических соглашениях показывает, что Китай сомневается в необходимости близкого сотрудничества с РФ.
"Си хочет избежать более строгих экономических санкций, которые могут нанести ущерб экономике Китая, а также сохранить Россию как партнера, который может дать отпор США и их союзникам – и обеспечить прикрытие для стран, которые не хотят выбирать сторону", – говорится в сообщении.
Bloomberg отмечает, что заметная асимметрия в заявлениях по энергетике – Путин пообещал поставить в КНР по меньшей мере 98 млрд куб. м газа. к 2030 году. Это более чем в шесть раз больше, чем было продано Китаю в прошлом году, но гораздо меньше, чем Россия поставляла в Европу на своем пике.
"Но Си не дал Путину четкого согласия или даже намека на минимальный прогресс в строительстве газопровода "Сила Сибири 2", который является важным звеном, поскольку Москва пытается продавать больше газа на восток, в то время как ее экспортная инфраструктура в основном направлена на запад. После переговоров Путин заявил, что обсуждался новый трубопровод, который пройдет в Китай через Монголию, и согласованы "почти все" параметры соглашения. Но совместные заявления были гораздо менее очевидны", - подчеркивает издание.
Bloomberg отмечает, что хотя этот трубопровод мог бы обеспечить Китай более дешевой альтернативой сжиженному природному газу, правительство Си по-прежнему сосредоточено на обеспечении диверсификации поставок - все это, чтобы не повторить европейскую ошибку чрезмерной зависимости от России.
- Во вторник, 21 марта, в Кремле прошла официальная встреча президента России Владимира Путина и главы Китая СИ Цзиньпина, в ходе которой обсуждалось экономическое сотрудничество между странами.
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