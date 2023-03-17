Си Цзиньпин пытается помочь Путину, но боится реакции Запада, - американский дипломат Хербст
Американский дипломат Джон Хербст убежден, что лидер Китая Си Цзиньпин очень осторожен в отношениях с Путиным, ведь он не хочу портить отношения с США и Европой
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Нужно понимать, что Китай играет в интереснейшую политику в войне России против Украины. Во-первых, Китай является партнером Российской Федерации, несмотря на агрессию путинского режима против Украины. Именно поэтому для Си Цзиньпина неудачи Путина в Украине будут проблемой. С другой стороны, Китай не хочет портить отношения с Западом", - объяснил Хербст.
Дипломат подчеркнул, что Си Цзиньпин не хочет портить отношения с Западом
"Китай не хочет портить отношения с США и Европой. Поэтому в Китае заявляют, что они не являются сторонниками этой войны. В Китае не готовы отправлять России оружие. В то же время визит Си Цзиньпина в Москву будут трактовать как поддержку России. И не только в России. Китайский мирный план также защищает в первую очередь российские интересы. Си Цзиньпин делает все, чтобы помочь Путину, однако он также и боится реакции на это Запада", - добавил он.
- 13 марта WSJ сообщило, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины.
- Лидер КНР Си Цзиньпин посетит Москву 20-22 марта. На переговоры его пригласил российский диктатор Владимир Путин
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