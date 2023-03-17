Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Нужно понимать, что Китай играет в интереснейшую политику в войне России против Украины. Во-первых, Китай является партнером Российской Федерации, несмотря на агрессию путинского режима против Украины. Именно поэтому для Си Цзиньпина неудачи Путина в Украине будут проблемой. С другой стороны, Китай не хочет портить отношения с Западом", - объяснил Хербст.

Дипломат подчеркнул, что Си Цзиньпин не хочет портить отношения с Западом

"Китай не хочет портить отношения с США и Европой. Поэтому в Китае заявляют, что они не являются сторонниками этой войны. В Китае не готовы отправлять России оружие. В то же время визит Си Цзиньпина в Москву будут трактовать как поддержку России. И не только в России. Китайский мирный план также защищает в первую очередь российские интересы. Си Цзиньпин делает все, чтобы помочь Путину, однако он также и боится реакции на это Запада", - добавил он.