Си Цзиньпин пропустил ужин с Путиным и Эрдоганом на саммите Шанхайской организации
Лидер Китая Си Цзиньпин воздержался от участия в ужине с участием 11 глав государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, как мера пресечения по COVID-19
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана.
Это первая поездка Си Цзиньпина за границу с начала пандемии. На этой неделе лидер Китая принимает участие во встрече Шанхайской организации сотрудничества под руководством Китая и России в узбекском городе Самарканд.
"Однако его не было на групповых фотографиях, опубликованных поздним вечером в четверг, когда лидеры, включая президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана, пошли на ужин", - сообщает издание.
Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си Цзиньпина из-за политики по COVID-19.
69-летний Си Цзиньпин намерен получить исторический третий срок лидерства на съезде Коммунистической партии в следующем месяце.
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