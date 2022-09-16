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Си Цзиньпин пропустил ужин с Путиным и Эрдоганом на саммите Шанхайской организации

16 сентября, 2022 пятница
12:32
Мир

Лидер Китая Си Цзиньпин воздержался от участия в ужине с участием 11 глав государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, как мера пресечения по COVID-19

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана.

Это первая поездка Си Цзиньпина за границу с начала пандемии. На этой неделе лидер Китая принимает участие во встрече Шанхайской организации сотрудничества под руководством Китая и России в узбекском городе Самарканд.

"Однако его не было на групповых фотографиях, опубликованных поздним вечером в четверг, когда лидеры, включая президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана, пошли на ужин", - сообщает издание.

Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си Цзиньпина из-за политики по COVID-19.

69-летний Си Цзиньпин намерен получить исторический третий срок лидерства на съезде Коммунистической партии в следующем месяце.

  • Си Цзиньпин и Путин хотят создать новый мировой порядок, но неудача России в Украине может испортить их планы.
  • США призвали Китай не поддерживать Москву в войне против Украины
  • Президент России Владимир Путин встретился в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с главой КНР Си Цзиньпином.
  • Путин поблагодарил китайского лидера Си Цзиньпина за его "взвешенную позицию в отношении Украины", а также раскритиковал "ужасную" политику Вашингтона.

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Россия
Китай
Владимир Путин
Турция
COVID-19
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