Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана.

Это первая поездка Си Цзиньпина за границу с начала пандемии. На этой неделе лидер Китая принимает участие во встрече Шанхайской организации сотрудничества под руководством Китая и России в узбекском городе Самарканд.

"Однако его не было на групповых фотографиях, опубликованных поздним вечером в четверг, когда лидеры, включая президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана, пошли на ужин", - сообщает издание.

Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си Цзиньпина из-за политики по COVID-19.

69-летний Си Цзиньпин намерен получить исторический третий срок лидерства на съезде Коммунистической партии в следующем месяце.