Си Цзиньпин призвал страны мира отказаться от "менталитета холодной войны" и конфронтации
Лидер КНР Си Цзиньпин предупредил страны мира о "катастрофических последствиях" в случае конфронтации и призвал международное сообщество к солидарности
Об этом он заявил на открытии Всемирного экономического форума в Давосе, который из-за пандемии в этом году снова проходит в виртуальном формате, сообщает CNBC.
Лидер КНР призвал страны отойти от "менталитета холодной войны", подчеркнув, что история неоднократно показывала, что конфронтация имеет только катастрофические последствия.
"История снова и снова доказывает, что противостояние не решает проблемы. Это влечет лишь катастрофические последствия. Протекционизм и односторонность не могут защитить никого. В конце концов, они наносят вред другим, а также собственным интересам. Еще хуже практики гегемонии и издевательств, которые противоречат течению истории", - заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что "правильным путем для человечества является мирное развитие и взаимовыгодное сотрудничество".
Отметим, его заявление прозвучало на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем из-за Тайваня, а также угрозы вторжения России в Украину.
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