Си Цзиньпин призвал китайскую армию готовиться к участию в "настоящих боевых действиях"
Лидер Китая Си Цзиньпин объявил, что народная освободительная армия КНР должна сфокусироваться на подготовке к участию в "настоящих боевых действиях"
Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на заявление лидера КНР и главы Центрального военного совета Си Цзиньпина на семинаре в Пекине.
Сообщается, что в настоящее время вооруженные силы Китая должны сосредоточиться на подготовке к "настоящим боевым действиям".
"Необходимо понимать новую ситуацию и требования, сосредоточиться на подготовке к войне, иметь смелость исследовать и внедрять инновации. Народно-освободительная армия Китая имеет новую структуру и даже новый внешний вид", поскольку "были устранены институциональные препятствия, структурные противоречия и политические вопросы", - подчеркнул Си Цзиньпин.
На встрече также присутствовали члены политбюро ЦК Коммунистической партии Китая.
Также глава КНР отметил необходимость твердо придерживаться путей реализации ранее намеченных целей реформы.
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