Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на заявление лидера КНР и главы Центрального военного совета Си Цзиньпина на семинаре в Пекине.

Сообщается, что в настоящее время вооруженные силы Китая должны сосредоточиться на подготовке к "настоящим боевым действиям".

"Необходимо понимать новую ситуацию и требования, сосредоточиться на подготовке к войне, иметь смелость исследовать и внедрять инновации. Народно-освободительная армия Китая имеет новую структуру и даже новый внешний вид", поскольку "были устранены институциональные препятствия, структурные противоречия и политические вопросы", - подчеркнул Си Цзиньпин.

На встрече также присутствовали члены политбюро ЦК Коммунистической партии Китая.

Также глава КНР отметил необходимость твердо придерживаться путей реализации ранее намеченных целей реформы.

Глава КНР Си Цзиньпин сообщил своим военным о необходимости захвата Тайваня до 2027 года.

МИД Китая после заявления российского диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации и проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров.

Пока Россия попыталась аннексировать Украину, но погрязла в тяжелой войне, Китай спокойно аннексирует саму Россию и превращает ее в свой инструмент влияния на Запад, - сообщило издание The Sydney Morning Herald.

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