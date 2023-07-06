Об этом сообщило китайское государственное агентство новостей Синьхуа.

Во время поездки с инспекцией в командование Восточного театра действий Си Цзиньпин сказал военным, что мир вошел в новый период потрясений и перемен, а ситуация с безопасностью Китая стала более нестабильной и неопределенной.

Он призвал военных быть бдительными относительно потенциальных опасностей и приложить все усилия для выполнения боевой обязанности, возложенной командованием на театр действий.

Си также призвал углубить планирование войны и боевых действий, укрепить систему командования для совместных операций и активизировать обучение в реальных боевых условиях, чтобы повысить способность военных вести борьбу и побеждать.

Си Цзиньпин подчеркнул, что военные вопросы должны рассматриваться и решаться политическим путем. Однако добавил, что вооруженные силы должны обладать мужеством и способностью воевать, а также решительно защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития.

Командование Восточного театра боевых действий со штаб-квартирой в провинции Цзянсу отвечает за безопасность восточного Китая, включая Восточнокитайское море и Тайваньский пролив.

Ранее в этом году Си Цзиньпин в своих комментариях после получения третьего президентского срока призвал Китай усилить свою способность защищать национальную безопасность и превратить свою армию в "Большую стальную стену".

Призыв Си Цзиньпина усилить боеготовность прозвучавшего на фоне визита в Пекин министерства финансов США Джанет Йеллен. Она прибыла на переговоры, направленные на ослабление напряженности между США и Китаем.

Историческая встреча Блинкена с Си Цзиньпином и дальнейшее обострение отношений с США

6 июня отмечалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай в ближайшие недели для встречи с чиновниками и, в частности, с Си Цзиньпином.

Блинкен намеревался провести встречи в Пекине еще в начале февраля. Однако администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.

18 июня государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Пекин. Он стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай с 2018 года. Там состоятся переговоры с руководителями Китая и о ситуации в Украине.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган и госсекретарь США Энтони Блинкен 18 июня провели переговоры в Пекине. Говорили об отношениях между странами и войне в Украине.

19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой Китая Си Цзиньпином, обсудили сотрудничество и содействие глобальному миру.

20 июня американский президент Джо Байден сказал, что, по его мнению, отношения между США и КНР находятся на "правильном пути", а поездка госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин привела к прогрессу. А уже на следующий день, рассказывая о реакции Си Цзиньпина по поводу сбития США китайского шпионского шара, Байден назвал главу Китая диктатором. Представительница министерства иностранных дел Китая Мао Нин назвала слова Байдена "чрезвычайно абсурдными" и "безответственными"