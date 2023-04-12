Си Цзиньпин призвал армию Китая улучшить уровень подготовки и реальные боевые возможности
В среду, 12 апреля, во время проверки военно-морских сил Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что китайской армии необходимо улучшить реальные боевые возможности
Об этом пишет Синьхуа .
Он подчеркнул, что это необходимо, чтобы защищать территориальный суверенитет страны, а также поддерживать общую стабильность окружающих территорий. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китаю следует укрепить военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия.
"Си Цзиньпин отметил, что необходимо укрепить реальную военную подготовку, ориентированную на боевые действия, углубить исследования военных и оперативных вопросов, а также модернизировать оперативные концепции, боевые методы и методы обучения. Необходимо усилить конфронтационную подготовку, улучшить уровень готовности и реальные боевые возможности", – говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что для этого нужно "энергично развивать новые боевые силы и средства".
- На следующий день после имитации Китаем "высокоточных ударов" по Тайваню министр иностранных дел Джозеф Ву заявил , что Пекин может готовиться к началу вторжения на остров.
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