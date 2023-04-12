Об этом пишет Синьхуа .

Он подчеркнул, что это необходимо, чтобы защищать территориальный суверенитет страны, а также поддерживать общую стабильность окружающих территорий. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китаю следует укрепить военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия.

"Си Цзиньпин отметил, что необходимо укрепить реальную военную подготовку, ориентированную на боевые действия, углубить исследования военных и оперативных вопросов, а также модернизировать оперативные концепции, боевые методы и методы обучения. Необходимо усилить конфронтационную подготовку, улучшить уровень готовности и реальные боевые возможности", – говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что для этого нужно "энергично развивать новые боевые силы и средства".