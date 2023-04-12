Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Си Цзиньпин призвал армию Китая улучшить уровень подготовки и реальные боевые возможности

Си Цзиньпин призвал армию Китая улучшить уровень подготовки и реальные боевые возможности

12 апреля, 2023 среда
14:55
Мир

В среду, 12 апреля, во время проверки военно-морских сил Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что китайской армии необходимо улучшить реальные боевые возможности

Об этом пишет Синьхуа .

Он подчеркнул, что это необходимо, чтобы защищать территориальный суверенитет страны, а также поддерживать общую стабильность окружающих территорий. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китаю следует укрепить военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия.

"Си Цзиньпин отметил, что необходимо укрепить реальную военную подготовку, ориентированную на боевые действия, углубить исследования военных и оперативных вопросов, а также модернизировать оперативные концепции, боевые методы и методы обучения. Необходимо усилить конфронтационную подготовку, улучшить уровень готовности и реальные боевые возможности", – говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что для этого нужно "энергично развивать новые боевые силы и средства".

  • На следующий день после имитации Китаем "высокоточных ударов" по Тайваню министр иностранных дел Джозеф Ву заявил , что Пекин может готовиться к началу вторжения на остров.
Китай
Читайте также:
Пентагон
11 апреля, 2023 вторник
Пользователь Discord, сливший секретные документы Пентагона, может быть ребенком, - АР
11 апреля, 2023 вторник
Если Иран будет поставлять баллистические ракеты России, США передадут Украине Atacms, - Згурец
11 апреля, 2023 вторник
Американская разведка "скромно" оценивает украинское контрнаступление, - WP
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.29
    Покупка 37.29
    Продажа 38.08
  • EUR
    Покупка 40.32
    Продажа 41.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
12 апреля
16:28
Джо Байден
Житель Ирландии нашел на улице документ с конфиденциальными данными о визите Байдена: полиция начала расследование
16:25
В Украине будут судить депутата от запрещенной ОПЗЖ, показавшего оккупантам путь на Изюм
16:23
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:11
Россияне вывозят документацию из пенсионных фондов временно оккупированных территорий
16:07
OPINION
Почему не звонит Си Цзиньпин
15:55
Слив секретных документов – это провокация кагэбиста Путина, чтобы сорвать западную помощь Украине – Порошенко
15:52
Эксклюзив
На территории Новокаховской громады находится большое количество личного состава армии РФ, - мэр Коваленко
15:52
Если мир пойдет на перемирие с РФ, получит новую войну с российским Четвертым рейхом, — Данилов
15:40
В Беларуси придумали новое название для бывших ресторанов McDonald&#39;s, - росСМИ
15:35
Жителя Николаева приговорили к 15 годам за госизмену
15:21
Алена Гусева на форуме PRNext-2023: секреты успеха брендов в соцсетях
15:20
В Никополе в результате артобстрела РФ ранены четверо горожан
15:10
Враг на Харьковщине обстрелял поселок Дворична: двое гражданских в тяжелом состоянии
15:04
В Чистый четверг в Украине ожидаются дожди: прогноз погоды на 13 апреля от Натальи Диденко
15:00
Аналитика
Эммануэль Макрон
Восточная Европа не согласна с Макроном и хочет усиления сотрудничества с США, - Politico
14:59
В Минкульте показали последствия бесплатного пользования Лаврой УПЦ МП
14:39
Российского генерала будут судить за штурм Азовстали и приказ обстреливать мирных жителей Донетчиныа
14:38
Россияне обстреляли приграничье Черниговщины из ствольной артиллерии
14:25
Обновлено
Кулеба
Украина призвала Гаагу, ООН и Красный Крест наказать Россию за жестокую казнь военного ВСУ
14:00
OPINION
Война не закончилась. Мы есть благодаря людям с оружием
13:55
У Путина прокомментировали видео казни украинского военного
13:53
Оккупанты прицельно ударили по жилым домам в Херсонской области: подробности
13:44
Иран ведет тайные переговоры с Китаем и Россией по приобретению санкционного ракетного топлива, - Politico
13:43
В белорусском Гомеле заметили эшелон с военной техникой, снятой с хранения
13:25
Пентагон
Пентагон сужает доступ к секретным документам после их "утечки", - CBS
13:19
Эксклюзив
Оборона россиян в Луганской области не самая надежная, - военный эксперт Коваленко
13:16
Обновлено
НАТО
Утечка документов Пентагона: в Украине действуют спецназовцы НАТО, в том числе 50 британцев
13:14
Обновлено
СБУ
Видео казни украинского военного: СБУ открыла дело, а у Минобороны просят воздержаться от предположений о его личности
13:04
В Хмельницкой области задержали пиарщика Медведчука, который призвал к "разделению" Украины
12:57
Оккупанты рассматривают сценарий эвакуации из ЗАЭС
12:50
Великобритания ввела новые санкции против родственников российских олигархов и Оксаны Марченко
12:48
Зеленский одобрил увеличение расходов госбюджета на 537 млрд грн
12:31
Оккупанты вывезли на принудительное "лечение" более 100 тыс. детей с востока Украины
12:17
В Винницкой области арестовали командира роты, который брал взятки за предоставление военным отпусков
12:12
К ПЦУ присоединились еще два прихода УПЦ МП Житомирской области
12:07
В воздушных силах предполагают, что за штурвал F-16 в Украине могут сесть иностранцы
12:04
Эксклюзив
"Ужасный популизм": инвестбанкир Фурса о законопроекте о возврате доплат военным
12:03
Франция блокирует решение ЕС по финансированию боеприпасов для Украины, - PAP
12:03
OPINION
Грузины снова выйдут на улицы
11:51
"Не может быть речи о диалоге". Глава МИД Эстонии отреагировал на видео с жестокой казнью украинского военного
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV