Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Китая.

Си Цзиньпин будет посещать Южную Африку 21-24 августа.

Так, лидеры пяти стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки – встретятся в Йоханнесбурге на следующей неделе, чтобы обсудить, как превратить разрозненные страны, на долю которых приходится четверть мировой экономики, в геополитическую силу, способную бросить вызов доминированию Запада по мировым делам.

Ожидается, что расширение БРИКС занимает важное место, поскольку около 40 стран в последнее время проявили интерес к присоединению к объединению стран.

Отмечается, что Китай, стремящийся расширить свое геополитическое влияние в борьбе с Соединенными Штатами, заявил, что приветствует присоединение новых стран к "семье БРИКС". Россия также поддерживает расширение, тогда как Бразилия сопротивляется этому, опасаясь, что это может ослабить ее авторитет.

Что известно о саммите БРИКС

Он пройдет с 22 по 24 августа.

В середине апреля в ЮАР отмечали , что ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный судом в Гааге, вонзает им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.

1 мая власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Путина по ордеру МУС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

В конце мая в ЮАР заявили , что не будут отменять решений МУС, но предоставят дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе.

А 14 июля Сирил Рамафоса говорил, что Путин лично посетит саммит БРИКС. А затем президент ЮАР Рамафоса заявил, что Кремль угрожал ему войной, если Путина арестуют во время саммита БРИКС.

Уже 19 июля стало известно, что Путин отказался лететь на саммит БРИКС в ЮАР из-за того, что его могут там арестовать по требованию МУС. Россию будет физически представлять глава МИД Сергей Лавров. Путин примет участие онлайн. В госдепе США назвали его "международным изгоем".