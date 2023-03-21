Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай с визитом

Об этом сообщают российские СМИ.

Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Пекин в 2023 году во время своего визита в Россию, который он совершает с 20 по 22 марта. Когда президент РФ может плести в Китай, пока неизвестно.

В последний раз Путин посещал Китай в феврале 2022 года перед полномасштабным вторжением в Украину, когда отправился на открытие зимних Олимпийских игр в Пекине.