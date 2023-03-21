Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай с визитом
Лидер КНР Си Цзиньпин пригласил российского диктатора Владимира Путина посетить в этом году Китай с визитом - Читайте больше на Еспресо
Об этом сообщают российские СМИ.
Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Пекин в 2023 году во время своего визита в Россию, который он совершает с 20 по 22 марта. Когда президент РФ может плести в Китай, пока неизвестно.
В последний раз Путин посещал Китай в феврале 2022 года перед полномасштабным вторжением в Украину, когда отправился на открытие зимних Олимпийских игр в Пекине.
- 20 марта в Москве состоялась неформальная встреча Си Цзиньпина с Владимиром Путиным. Она продолжалась 4,5 часа. Официальная встреча состоится 21 марта
- Госсекретарь США Энтони Блинкен предполагал , что визит главы КНР в Москву свидетельствует о намерении Китая обеспечить "дипломатическое прикрытие" для "зверств, совершенных Россией в Украине" вместо того, чтобы осуждать их.
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