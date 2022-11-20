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Си Цзиньпин предупредил Байдена о красной линии в отношениях США и Китая, - МИД КНР

20 ноября, 2022 воскресенье
11:19
Мир

Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос независимости Тайваня является красной линией в отношениях между странами

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Китая .

По словам главы МИД КНР Ван И, в ходе переговоров с Джо Байденом на полях саммита G20 на Бали Си Цзиньпин заявил, что Пекин никогда не согласится "на отделение Тайваня от Китая".

"Си Цзиньпин всесторонне и систематически изложил происхождение тайваньского вопроса и принципиальную позицию Китая и ясно указал, что вопрос Тайваня является стержнем интересов Китая и ядром китайско-американских отношений. Он является главной непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях", - сказал Ван И.

Он добавил, что Си Цзиньпин назвал независимость Тайваня несовместимой со стабильностью с обеих сторон Тайванского пролива.

"Китайский народ никогда не согласится с тем, кто хочет отделить Тайвань от Китая", – процитировал министр лидера КНР.

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Китай
Тайвань
Джо Байден
саммит G20
США
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