Об этом сообщает Министерство иностранных дел Китая .

По словам главы МИД КНР Ван И, в ходе переговоров с Джо Байденом на полях саммита G20 на Бали Си Цзиньпин заявил, что Пекин никогда не согласится "на отделение Тайваня от Китая".

"Си Цзиньпин всесторонне и систематически изложил происхождение тайваньского вопроса и принципиальную позицию Китая и ясно указал, что вопрос Тайваня является стержнем интересов Китая и ядром китайско-американских отношений. Он является главной непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях", - сказал Ван И.

Он добавил, что Си Цзиньпин назвал независимость Тайваня несовместимой со стабильностью с обеих сторон Тайванского пролива.

"Китайский народ никогда не согласится с тем, кто хочет отделить Тайвань от Китая", – процитировал министр лидера КНР.

20 ноября в Индонезии состоялась встреча Джо Байдена с Си Цзиньпином.

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