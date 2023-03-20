Си Цзиньпин после встречи с Путиным проведет разговор с Зеленским, - FT
Лидер Китая Си Цзиньпин после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом пишет Financial Times .
По информации источников издания, после визита в Москву Си Цзиньпин может позвонить по телефону Владимиру Зеленскому. Это будет первый прямой контакт Си с Зеленским после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Решение наконец-то провести разговор эксперты связывают с желанием Пекина заявить о себе как о потенциальном миротворце.
FT отмечает, что, скорее всего, общение Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским будет виртуальным, а не личным.
- Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Москву 20-22 марта.
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