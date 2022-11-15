Си Цзиньпин по состоянию на данный момент не готов к активным военным действиям против США, - дипломат Омелян
Лидер Китая Си Цзиньпин будет выбирать подход выстраивания новых качественных отношений с США - война отложена во времени
Об этом в эфире Еспресо рассказал дипломат Владимир Емельян.
"Си Цзиньпин будет выбирать подход выстраивания каких-то новых качественных отношений с США и вряд ли, готов, по состоянию на сегодняшний день к активным военным действиям. Это не означает, что в 2025 году или в 2023 году не вспыхнет большая война в Азии между Китаем и США" , – считает он.
По его мнению, сейчас Китай не готов публично выступить на стороне России.
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"Мы видим, что даже Иран боится этого. Трехчасовая встреча Си и Байдена - очень хороший знак для цивилизованного мира, что Китай еще не слетел с катушек как Путин, что Китай готов к разговорам. Да, он хочет эти разговоры вести с позиции мировой супердержавы . Здесь важно понять, на какие уступки готов пойти Запад, отдавая ему эту роль, но хуже всего - война, пожалуй, отложенная во времени", - подытожил Омелян.
- В понедельник, 14 ноября, на полях саммита G20 в Индонезии Джо Байден встретился с Си Цзиньпином впервые после избрания президентом США.
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