Об этом в эфире Еспресо рассказал дипломат Владимир Емельян.

"Си Цзиньпин будет выбирать подход выстраивания каких-то новых качественных отношений с США и вряд ли, готов, по состоянию на сегодняшний день к активным военным действиям. Это не означает, что в 2025 году или в 2023 году не вспыхнет большая война в Азии между Китаем и США" , – считает он.

По его мнению, сейчас Китай не готов публично выступить на стороне России.

Читайте также: Новой холодной войны с Китаем не будет. Мы поддерживаем статус кво по Тайваню, – Байден.

"Мы видим, что даже Иран боится этого. Трехчасовая встреча Си и Байдена - очень хороший знак для цивилизованного мира, что Китай еще не слетел с катушек как Путин, что Китай готов к разговорам. Да, он хочет эти разговоры вести с позиции мировой супердержавы . Здесь важно понять, на какие уступки готов пойти Запад, отдавая ему эту роль, но хуже всего - война, пожалуй, отложенная во времени", - подытожил Омелян.

В понедельник, 14 ноября, на полях саммита G20 в Индонезии Джо Байден встретился с Си Цзиньпином впервые после избрания президентом США.