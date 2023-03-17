Си Цзиньпин по приглашению Путина посетит Москву 20–22 марта
Лидер КНР Си Цзиньпин посетит Москву 20-22 марта. На переговоры его пригласил российский диктатор Владимир Путин
Об этом сообщает Кремль и спикер МИД Китая Хуа Чуньин.
"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Си Цзиньпин с 20 по 22 марта посетит Россию с государственным визитом", - сообщил спикер МИД Китая Хуа Чуньин.
В ходе встречи руководители Китая и России обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития партнерства, стратегического сотрудничества между Москвой и Пекином, а также углубления российско-китайского сотрудничества.
В ведомстве также отметили, что во время визита Си Цзиньпина в Россию стороны проведут переговоры на основе принципов неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, Китай будет придерживаться объективной позиции в отношении Украины и будет играть конструктивную роль в продвижении переговоров.
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