Об этом The Wall Street Journal сообщили информированные источники.

"Пекин заявляет, что хочет играть более активную роль, направленную на прекращение конфликта, а люди, знакомые с планами поездки г-на Си, сказали, что встреча с Путиным станет частью толчка к многосторонним мирным переговорам и позволит Китаю повторить свои призывы, чтобы ядерное оружие не использовалось", - пишет издание.

Договоренности по поводу визита находятся на ранней стадии, и сроки еще не определены, отмечают собеседники издания.

По их словам, Си мог бы посетить Россию в апреле или начале мая, когда Россия традиционно празднует победу над Германией во Второй мировой войне.