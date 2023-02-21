Си Цзиньпин планирует встретиться с Путиным в Москве в ближайшие несколько месяцев, - WSJ
Лидер Китая Си Цзиньпин планирует в ближайшие месяцы посетить Москву для встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным
Об этом The Wall Street Journal сообщили информированные источники.
"Пекин заявляет, что хочет играть более активную роль, направленную на прекращение конфликта, а люди, знакомые с планами поездки г-на Си, сказали, что встреча с Путиным станет частью толчка к многосторонним мирным переговорам и позволит Китаю повторить свои призывы, чтобы ядерное оружие не использовалось", - пишет издание.
Договоренности по поводу визита находятся на ранней стадии, и сроки еще не определены, отмечают собеседники издания.
По их словам, Си мог бы посетить Россию в апреле или начале мая, когда Россия традиционно празднует победу над Германией во Второй мировой войне.
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