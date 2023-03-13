Об этом сообщает Reuters .

По информации источников агентства, визит Си Цзиньпина в Россию состоится раньше, чем планировалось. Лидер КНР прибудет в Москву на следующей неделе. Известно, что он встретится с Путиным. Других подробностей визита пока нет.

Президент РФ пригласил Си Цзиньпина посетить Москву в декабре 2022 года во время телефонного разговора. Однако точная дата визита была неизвестна, а в РФ и Китае ее не называли.

Предполагалось, что визит может состояться в апреле или в начале мая.