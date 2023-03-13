Си Цзиньпин планирует посетить Россию на следующей неделе, - Reuters
Лидер Китая Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе и встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным
Об этом сообщает Reuters .
По информации источников агентства, визит Си Цзиньпина в Россию состоится раньше, чем планировалось. Лидер КНР прибудет в Москву на следующей неделе. Известно, что он встретится с Путиным. Других подробностей визита пока нет.
Президент РФ пригласил Си Цзиньпина посетить Москву в декабре 2022 года во время телефонного разговора. Однако точная дата визита была неизвестна, а в РФ и Китае ее не называли.
Предполагалось, что визит может состояться в апреле или в начале мая.
- 21 февраля стало известно, что Си Цзиньпин намерен посетить Москву в ближайшие месяцы.
- 22 февраля Владимир Путин во время встречи с членом ЦК компартии КНР Ван И заявил, что рассчитывает на новый толчок в отношениях Москвы и Пекина.
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