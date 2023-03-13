Об этом информирует The Wall Street Journal .

Сообщается, что Си планирует поговорить с Зеленским впервые за более года, вероятно, после того, как на следующей неделе посетит Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Встреча с Путиным и Зеленским отражает усилия Пекина играть более активную роль в посредничестве в деле прекращения войны РФ против Украины.

"Прямой разговор с господином Зеленским, если он состоится, ознаменовал бы значительный шаг в усилиях Пекина сыграть миротворца в Украине, которые до сих пор были восприняты скептично в Европе. Это также укрепило бы полномочия Пекина как глобального энергетического брокера после того, как на прошлой неделе он способствовал неожиданному. дипломатическому прорыву между Саудовской Аравией и Ираном", - отмечает издание.

Китай заинтересован в прекращении войны, ведь она поставила страну в опасную ситуацию, заставив Си балансировать между партнерством Китая с РФ и его близкими отношениями с Путиным, а также ростом недоверия с США и союзниками.

Вероятно, Си поговорит с Зеленским виртуально.

Кроме того, китайский лидер рассматривает возможность посещения других европейских стран, хотя его полный маршрут еще не подтвержден.