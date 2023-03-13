Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским впервые с начала полномасштабной войны в Украине
Китайский лидер Си Цзиньпин намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины
Об этом информирует The Wall Street Journal .
Сообщается, что Си планирует поговорить с Зеленским впервые за более года, вероятно, после того, как на следующей неделе посетит Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Встреча с Путиным и Зеленским отражает усилия Пекина играть более активную роль в посредничестве в деле прекращения войны РФ против Украины.
"Прямой разговор с господином Зеленским, если он состоится, ознаменовал бы значительный шаг в усилиях Пекина сыграть миротворца в Украине, которые до сих пор были восприняты скептично в Европе. Это также укрепило бы полномочия Пекина как глобального энергетического брокера после того, как на прошлой неделе он способствовал неожиданному. дипломатическому прорыву между Саудовской Аравией и Ираном", - отмечает издание.
Китай заинтересован в прекращении войны, ведь она поставила страну в опасную ситуацию, заставив Си балансировать между партнерством Китая с РФ и его близкими отношениями с Путиным, а также ростом недоверия с США и союзниками.
Вероятно, Си поговорит с Зеленским виртуально.
Кроме того, китайский лидер рассматривает возможность посещения других европейских стран, хотя его полный маршрут еще не подтвержден.
- 21 февраля стало известно, что Си Цзиньпин намерен посетить Москву в ближайшие месяцы.
- 22 февраля Владимир Путин во время встречи с членом ЦК компартии КНР Ван И заявил , что рассчитывает на новый толчок в отношениях Москвы и Пекина.
- Также сегодня стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует навестить Москву на следующей неделе и встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
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