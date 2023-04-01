Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Новая концепция внешней политики рисует Запад как антироссийскую и международную дестабилизирующую силу в гораздо большей степени, чем предыдущая концепция 2016 года, и прямо заявляет, что США и их "сателлиты" развязали гибридную войну, направленную на ослабление РФ", - отмечают аналитики.

В отчете указывается, что Путин пытался использовать встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20-22 марта, чтобы усилить попытки сплотить остальной мир против Запада.

"Предложение диктатора сформировать антизападный блок во время визита Си в Москву не было воспринято положительно, поскольку тот отказался присоединить Китай к геополитическому конфликту, который Путин предусматривал с Западом", - информируют в ISW.

Специалисты объяснили, что уменьшение экономической мощи России и деградация военных усилий в Украине дают мало поводов для других государств проявлять серьезный интерес к предложению.

"Кремль, вероятно, решил обнародовать новую Концепцию внешней политики в преддверии председательства в Совете Безопасности ООН, чтобы создать информационные условия для будущих риторических усилий в ООН, направленных на формирование антизападной коалиции", - добавили в Институте изучения войны.