Си Цзиньпин отказался присоединиться к геополитическому конфликту РФ с Западом, - ISW
Кремлевский диктатор Владимир Путин 31 марта одобрил новую концепцию внешней политики РФ, направленную на создание потенциальной антизападной коалиции
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
"Новая концепция внешней политики рисует Запад как антироссийскую и международную дестабилизирующую силу в гораздо большей степени, чем предыдущая концепция 2016 года, и прямо заявляет, что США и их "сателлиты" развязали гибридную войну, направленную на ослабление РФ", - отмечают аналитики.
В отчете указывается, что Путин пытался использовать встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20-22 марта, чтобы усилить попытки сплотить остальной мир против Запада.
"Предложение диктатора сформировать антизападный блок во время визита Си в Москву не было воспринято положительно, поскольку тот отказался присоединить Китай к геополитическому конфликту, который Путин предусматривал с Западом", - информируют в ISW.
Специалисты объяснили, что уменьшение экономической мощи России и деградация военных усилий в Украине дают мало поводов для других государств проявлять серьезный интерес к предложению.
"Кремль, вероятно, решил обнародовать новую Концепцию внешней политики в преддверии председательства в Совете Безопасности ООН, чтобы создать информационные условия для будущих риторических усилий в ООН, направленных на формирование антизападной коалиции", - добавили в Институте изучения войны.
- Напомним, Путин в пятницу, 31 марта, утвердил новую концепцию внешней политики, где Россия названа государством-цивилизацией, а основным противником признана США.
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