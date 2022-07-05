Об этом сообщает японское издание Yomiuri .

По информации дипломатических источников в Пекине, Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию 15 июня, позвонив поздравить его с днем рождения. На это китайский лидер ответил, что это будет сложно сделать в ближайшее время – из-за мер по новому штамму коронавируса.

В Yomiuri предполагают, что на самом деле таким отказом Си Цзиньпин пытался избежать углубления конфликта с США и Европой, усиливающими давление на кремль из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В последний раз Си Цзиньпин и Путин встречались 4 февраля в Пекине на открытии Олимпиады-2022. В России рассчитывали на ответный визит.

Си Цзиньпин нанес предварительный зарубежный визит еще в январе 2020 года перед началом пандемии COVID-19.

15 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин во второй раз после полномасштабного российского вторжения обсудили войну в Украине .

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