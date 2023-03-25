Об этом сообщает Reuters .

По информации источников агентства, Пекин не проявил интереса к организации телефонного разговора между Си Цзиньпином и Джо Байденом, хотя президент США еще пять недель назад заявил о желании связаться с лидером КНР после инцидента с китайским аэростатом, который был уничтожен в американском воздушном. пространстве.

Собеседники Reuters утверждают, что Вашингтон стремится к перезагрузке отношений с Пекином и звонок Байдена был бы первым шагом. Но, несмотря на усилия американских дипломатов, китайцы не проявили интереса к диалогу. Разговор мог бы стать первым контактом лидеров после встречи на полях G20 в ноябре 2022 года на Бали.

Не уменьшила напряженности и недавняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главного дипломата КНР Ван И на Мюнхенской конференции безопасности. Собеседник агентства назвал их разговор самым враждебным с момента сложных переговоров США и Китая на Аляске в 2021 году.

"Китай отказался координировать встречу, что заставило главного дипломата Госдепа США из Восточной Азии Дэниела Критенбринка лично разыскивать Ван И в конференц-центре, чтобы спросить, состоится ли встреча", - рассказал источник.

Reuters подчеркивает, что на этом фоне Си Цзиньпин совершил поездку в Москву. Однако отмечает, что Джо Байден считает, что степень взаимодействия Москвы и Пекина значительно преувеличена.