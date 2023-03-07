Си Цзиньпин обвинил Америку в "сдерживании и окружении" Китая
Лидер Китая Си Цзиньпин обвинил Запад во главе с Соединенными Штатами Америки в "сдерживании и окружении", что создает проблемы для развития КНР
Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин, передает The Wall Street Journal.
"Западные страны во главе с США внедряют против нас всестороннее сдерживание, окружение и подавление, что создает беспрецедентно серьезные вызовы для развития нашей страны", - сказал он.
Как отмечает издание, обвиняя Вашингтон в терминах Холодной войны, китайский лидер, похоже, решил использовать националистическую риторику, свойственную чиновникам низшего ранга и государственным СМИ. Таким образом, руководитель Китая пытается переложить на Запад вину за собственную политику, включая жесткие меры борьбы с коронавирусом и давление на ослабившие экономику технологические компании.
В то же время Си Цзиньпин призвал бизнесменов стремиться к обогащению с чувством ответственности, справедливости и сострадания.
"В ближайшее время риски и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, будут только расти и усиливаться", - добавил он.
- Ранее Соединенные Штаты внесли в черный список торговли 37 компаний Китая и России, в том числе за помощь российской армии и поддержку вооруженных сил КНР.
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