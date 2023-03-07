Си Цзиньпин обвинил Америку в "сдерживании и окружении" Китая

Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин, передает The Wall Street Journal.

"Западные страны во главе с США внедряют против нас всестороннее сдерживание, окружение и подавление, что создает беспрецедентно серьезные вызовы для развития нашей страны", - сказал он.

Как отмечает издание, обвиняя Вашингтон в терминах Холодной войны, китайский лидер, похоже, решил использовать националистическую риторику, свойственную чиновникам низшего ранга и государственным СМИ. Таким образом, руководитель Китая пытается переложить на Запад вину за собственную политику, включая жесткие меры борьбы с коронавирусом и давление на ослабившие экономику технологические компании.

В то же время Си Цзиньпин призвал бизнесменов стремиться к обогащению с чувством ответственности, справедливости и сострадания.

"В ближайшее время риски и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, будут только расти и усиливаться", - добавил он.