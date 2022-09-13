Си Цзиньпин обсудит войну в Украине с Путиным
Лидер КНР Си Цзиньпин встретится с президентом России Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Планируется обсуждение войны в Украине
Об этом информируют росСМИ со ссылкой на помощника главы России Юрия Ушакова.
Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин планируют обсудить как двусторонние отношения между странами, так и международные и региональные темы, в частности войну РФ против Украины.
"Китай к "украинскому кризису" подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, заставивших Россию начать "специальную военную операцию". Этот вопрос, конечно, будет подробно обсужден в ходе предстоящего контакта", - сказал Ушаков.
- 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
- 5 августа КНР сообщила о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.
- 6 августа стало известно, что в минобороны Китая уже неделю игнорируют общение с Пентагоном на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня.
- В тот же день министерство обороны Тайваня заявило, что во время военных учений с применением авиации и флота Китай фактически проводил симуляцию атаки на остров.
- В августе в эфире Еспресо аналитик Шевченко заявил , что военное столкновение с США станет катастрофой для Китая.
- Глава КНР Си Цзиньпин 14 сентября начинает свое турне в Центральную Азию.
- В рамках саммита G20, который пройдет осенью в Юго-Восточной Азии, возможно, состоится встреча президента США и китайского лидера Си Цзиньпина.
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