Об этом информируют росСМИ со ссылкой на помощника главы России Юрия Ушакова.

Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин планируют обсудить как двусторонние отношения между странами, так и международные и региональные темы, в частности войну РФ против Украины.

"Китай к "украинскому кризису" подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, заставивших Россию начать "специальную военную операцию". Этот вопрос, конечно, будет подробно обсужден в ходе предстоящего контакта", - сказал Ушаков.

2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.

5 августа КНР сообщила о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.

6 августа стало известно, что в минобороны Китая уже неделю игнорируют общение с Пентагоном на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня.

В тот же день министерство обороны Тайваня заявило, что во время военных учений с применением авиации и флота Китай фактически проводил симуляцию атаки на остров.

В августе в эфире Еспресо аналитик Шевченко заявил , что военное столкновение с США станет катастрофой для Китая.

Глава КНР Си Цзиньпин 14 сентября начинает свое турне в Центральную Азию.

В рамках саммита G20, который пройдет осенью в Юго-Восточной Азии, возможно, состоится встреча президента США и китайского лидера Си Цзиньпина.

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