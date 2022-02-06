Си Цзиньпин не захотел пожать руку Путина

Вечером в воскресенье, 6 февраля 2022, ответственный за протокол Путина Владислав Китаев объяснил, почему так произошло. Об этом чиновник рассказал в интервью пропагандистской программе "Москва. Кремль. Путин" на федеральном канале "Россия 1", передает Еспресо.TV .



По словам Китаева, учитывая пандемию COVID-19, обойтись без рукопожатия просила китайская сторона.



"Все было оговорено и согласовано заранее. Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это", - цитирует ТАСС шефа протокола Владимира Путина.



Более того, подчеркнул он, схожая практика в Кремле распространилась с начала пандемии коронавируса. Так, когда бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель приезжала в Москву, ее служба протокола также "попросила отказаться от рукопожатий".





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