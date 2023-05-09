Си Цзиньпин не поздравил Путина с 9 мая

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на интернет-страницу дипломатического ведомства, где обнародуются все международные контакты китайского лидера.



В частности, ни одного сообщения о приветствии лидера Китая Си Цзиньпина в адрес российского президента нет на сайте МИД и национальных китайских СМИ.

В настоящее время опубликовано только два сообщения о назначении главой КНР послов Китая и соболезнования Си Цзиньпина президенту Руанды Полю Кагаме по поводу больших жертв и причиненных материальных потерь из-за катастрофических дождей в этой африканской стране.