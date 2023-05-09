Си Цзиньпин не поздравил Путина с 9 мая
Глава КНР Си Цзиньпин не поздравил Владимира Путина по случаю празднования 9 мая в России
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на интернет-страницу дипломатического ведомства, где обнародуются все международные контакты китайского лидера.
В частности, ни одного сообщения о приветствии лидера Китая Си Цзиньпина в адрес российского президента нет на сайте МИД и национальных китайских СМИ.
В настоящее время опубликовано только два сообщения о назначении главой КНР послов Китая и соболезнования Си Цзиньпина президенту Руанды Полю Кагаме по поводу больших жертв и причиненных материальных потерь из-за катастрофических дождей в этой африканской стране.
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