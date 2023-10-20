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Си Цзиньпин не хочет воевать с Западом, но от Путина отказаться не готов, - Климкин

20 октября, 2023 пятница
21:13
Мир

Си Цзиньпин не хочет воевать с Западом, но отказаться от Путина китайский лидер пока не может

Такое мнение высказал дипломат, министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин в эфире телеканала "Эспрессо".

"Что касается Путина, я не вижу в нем какого-то страха, но не вижу фундаментальной уверенности. Встреча с лидером Китая для Путина была критически важна. Он предлагает свои услуги или общую стратегию по истощению Запада, так называемую "антизападную коалицию". Путин хочет победить" в "войне", как он считает, против США. Но Си Цзиньпин не хочет воевать с Западом. Он хочет, чтобы в любых принимаемых решениях учитывалось мнение Китая", - отметил Климкин.

Он отметил, что главная логика встречи лидера – это противостояние Запада и возможно сотрудничество в ядерной и других сферах.

"Думаю, здесь Си Цзиньпиню Путин нужен, отказаться от него китайский лидер не может и не хочет", – считает дипломат.

Во время встречи Путин говорил о какой-то двусторонней программе до 2030 г. Однако самый большой проект все равно провален, отметил Климкин.

"Это касается газопровода "Сила Сибири", России что-то нужно делать с газом. Но я так понимаю, в контексте скидок и оптимальных условий китайцы "выкручивают руки" РФ. Думаю, здесь они будут на 100% успешны", - подчеркнул Павел Климкин.

Итак, вряд ли Путин добился того, что хотел. Хотя было видно, что он, по меньшей мере, не разочарован встречей. Поэтому здесь скорее определенная сущностная и эмоциональная ничья, добавил Климкин.

  • Во вторник, 17 октября, Путин прибыл в Пекин. Он участвовал в форуме "Один пояс – один путь". Там президент РФ принял участие в церемонии официальной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань.
  • В ГУР Минобороны Украины заявили , что визит российского президента в Китай может нести определенные риски для Украины. Однако украинская разведка внимательно следит за ситуацией.

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