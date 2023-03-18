Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Си Цзиньпин сейчас на подъеме, он только что одержал две выдающиеся победы. Внутриполитическую, совершив мягкий государственный переворот в Китае и покончив с наследием Дэн Сяопина, с требованиями менять партийных вождей. Си Цзиньпин в третий раз занял три выстри высших должности - главы партии, главы государства и военного комитета, после чего провозгласил себя китайским императором. Пекин, Иран и Саудовская Аравия - это геополитические соперники на Ближнем Востоке, но они еще участвуют в гражданской войне в Йемене и соревнуются в других арабских странах. Это также ведущие страны, которые считают себя духовными лидерами двух направлений в исламе - шиитского и суннитского. Китай может заявить без преувеличения, что он закончил тысячелетнюю религиозную войну в исламе между суннитским и шиитским направлениями", - пояснил Пионтковский.

Андрей Пионтковский добавил, что у Си Цзиньпиня сейчас несколько закружится голова от этих выдающихся успехов. Он не понимает Украину и украинский народ, степень решительности украинского народа защищать свою независимость.

"Си надеется, что ему удастся спасти Путина, вытащить его из безнадежного положения и подарить ему "почетную" ничью. Все это прекрасно понимает украинское руководство. Нужно рассказать Си, со всем уважением ко всем регалиям китайского императора, но жестко. Почему мы должны носиться с ним больше, чем с Макроном и Шольцом? Тогда их послали по адресу "русского корабля" с их планом, но отношения ни с одним из них это не испортило. Кстати, как раз с тех пор более ответственно и проукраинские стали обращаться Франция и Германия", – подчеркнул Пионтковский.