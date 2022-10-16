Си Цзиньпин на съезде компартии рассказал, как Китай будет решать вопросы Тайваня
Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за мирное "воссоединение" с Тайванем, но не отказывается от применения силы
Об этом сообщает Reuters.
Си Цзиньпин на открытии съезда коммунистической партии заверил, что Китай стремится к мирному "воссоединению" с Тайванем, но не будет отказываться от применения силы.
"Твердо придерживаясь искренних помыслов и прилагая максимальные усилия, мы стремимся к перспективе мирного воссоединения, но ни в коем случае не отказываемся от применения силы", - сказал Си Цзиньпин.
Он выразил убеждение, что "национальное воссоединение обязательно будет осуществлено". В то же время, китайский лидер подчеркнул, что Китай "никогда не будет играть роль гегемона и расширяться" и будет продолжать придерживаться мирной внешней политики.
Си Цзиньпин добавил, что Пекин выдвинул генеральный план по урегулированию тайваньского вопроса в новую эру.
ХХ съезд китайской компартии должен утвердить ключевые направления развития КНР. Ожидается, что на нем Си Цзиньпин будет переизбран на должность генсека партии.
- 15 октября Китай заявил, что оставляет за собой право применить силу для решения вопроса Тайваня, но приоритетом является мирное воссоединение с островом.
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