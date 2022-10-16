Об этом сообщает Reuters.

Си Цзиньпин на открытии съезда коммунистической партии заверил, что Китай стремится к мирному "воссоединению" с Тайванем, но не будет отказываться от применения силы.

"Твердо придерживаясь искренних помыслов и прилагая максимальные усилия, мы стремимся к перспективе мирного воссоединения, но ни в коем случае не отказываемся от применения силы", - сказал Си Цзиньпин.

Он выразил убеждение, что "национальное воссоединение обязательно будет осуществлено". В то же время, китайский лидер подчеркнул, что Китай "никогда не будет играть роль гегемона и расширяться" и будет продолжать придерживаться мирной внешней политики.

Си Цзиньпин добавил, что Пекин выдвинул генеральный план по урегулированию тайваньского вопроса в новую эру.

ХХ съезд китайской компартии должен утвердить ключевые направления развития КНР. Ожидается, что на нем Си Цзиньпин будет переизбран на должность генсека партии.

15 октября Китай заявил, что оставляет за собой право применить силу для решения вопроса Тайваня, но приоритетом является мирное воссоединение с островом.

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