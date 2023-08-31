Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайского дипломата, двух индийских чиновников и чиновника одной из стран G20.

На встрече в Нью-Дели вместо китайского лидера Пекин представит премьер-министр Ли Цян. Причины отказа Си Цзиньпина не сообщаются.

Многие ожидали, что на саммите Си Цзиньпин встретится с подтвердившим свое участие американским президентом Джо Байденом. Эта встреча могла быть важной для разрешения напряженности между двумя странами. В последний раз они встречались на полях саммита G20 на Бали в ноябре прошлого года.

Представители министерств иностранных дел Индии и Китая не комментировали информацию.

Группа 20 (G20), созданная в 1999 году, состоит из Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Японии, Мексики, Южной Кореи, России, Саудовской Аравии, ЮАР, Турции . , Великобритании, США и Европейского союза. Итого приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и примерно две трети населения мира.

Что известно о грядущем саммите G20 в Индии

10 августа мировые СМИ предполагали , что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

15 августа стало известно , что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.

16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил, что Украина не была приглашена на саммит.

Следует отметить, что на прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "Формулу мира".

25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил , что Путин не поедет на саммит G20, который состоится в Индии в сентябре.

Российский диктатор Владимир Путин уже объявил, что не уедет в Нью-Дели и отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.