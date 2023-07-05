Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине, - FT. В ОП отреагировали
Лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег президента РФ Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине. КНР не хочет окончательно портить отношения с ЕС
Об этом Financial Times узнало от европейских и китайских официальных лиц.
Меседж был передан во время государственного визита Си в Москву в марте, а китайские чиновники приписали себе заслугу в том, что убедили российского диктатора отказаться от ядерного удара по Украине.
Сдерживание Путина от использования такого оружия было центральным в кампании Китая по восстановлению испорченных связей с Европой, сказал старший советник китайского правительства.
Один бывший чиновник Китая заявил, что Си лично сказал Путину не применять ядерное оружие, отметив, что позиция Пекина против его применения была включена в "мирный план" КНР.
Если бы Россия использовала ядерное оружие в Украине, "все это было бы минусом для Китая", сказал один чиновник.
Высокопоставленные чиновники заявляют, что осуждение применения ядерного оружия в совместном коммюнике Путина и Си почти наверняка было добавлено по требованию Китая.
Реакция Украины
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, комментируя публикацию FT относительно оговорок Си, написал : "Важна позиция Китая относительно ядерной угрозы со стороны сумасшедшего российского террориста".
Позиция Китая по поводу войны в Украине
24 февраля Пекин опубликовал документ с позицией о политическом урегулировании в Украине. В так называемом мирном плане Китая война РФ против Украины названа "кризисом".
В мае спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Украину и пообщался с президентом Зеленским. Позже он отправился в Москву и ряд европейских стран, чтобы представить там свой "мирный план". WSJ написал, что спецпредставитель Китая во время турне призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории. Однако китайский дипломат эту информацию опроверг.
2 июня Ли Хуэй также заявил, что увидел готовность Украины и России к переговорам.
27 июня посол Китая в ЕС Фу Цун на вопрос о поддержке границ Украины 1991 года сказал: "Я не понимаю, почему бы и нет". В МИД Китая на заявление своего дипломата отреагировали сдержанно.
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