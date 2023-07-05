Об этом Financial Times узнало от европейских и китайских официальных лиц.

Меседж был передан во время государственного визита Си в Москву в марте, а китайские чиновники приписали себе заслугу в том, что убедили российского диктатора отказаться от ядерного удара по Украине.

Сдерживание Путина от использования такого оружия было центральным в кампании Китая по восстановлению испорченных связей с Европой, сказал старший советник китайского правительства.

Один бывший чиновник Китая заявил, что Си лично сказал Путину не применять ядерное оружие, отметив, что позиция Пекина против его применения была включена в "мирный план" КНР.

Если бы Россия использовала ядерное оружие в Украине, "все это было бы минусом для Китая", сказал один чиновник.

Высокопоставленные чиновники заявляют, что осуждение применения ядерного оружия в совместном коммюнике Путина и Си почти наверняка было добавлено по требованию Китая.

Реакция Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, комментируя публикацию FT относительно оговорок Си, написал : "Важна позиция Китая относительно ядерной угрозы со стороны сумасшедшего российского террориста".

Позиция Китая по поводу войны в Украине

24 февраля Пекин опубликовал документ с позицией о политическом урегулировании в Украине. В так называемом мирном плане Китая война РФ против Украины названа "кризисом".

В мае спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Украину и пообщался с президентом Зеленским. Позже он отправился в Москву и ряд европейских стран, чтобы представить там свой "мирный план". WSJ написал, что спецпредставитель Китая во время турне призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории. Однако китайский дипломат эту информацию опроверг.

2 июня Ли Хуэй также заявил, что увидел готовность Украины и России к переговорам.

27 июня посол Китая в ЕС Фу Цун на вопрос о поддержке границ Украины 1991 года сказал: "Я не понимаю, почему бы и нет". В МИД Китая на заявление своего дипломата отреагировали сдержанно.