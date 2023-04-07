Си Цзиньпин хочет использовать Макрона, чтобы предотвратить сближение Европы с США, – аналитики
Лидер Китая Си Цзиньпин очень приветливо встретил президента Франции Эмманюэля Макрона, что может свидетельствовать о намерении Пекина использовать его для противодействия США
Такое мнение высказали агентству Reuters аналитики.
СМИ отмечает, что Си Цзиньпин и Макрон встретились 7 апреля за чашкой чая в бывшей резиденции отца китайского лидера в городе Гуанчжоу. Это была неформальная встреча политиков после официальных переговоров 6 апреля.
"Все внешнеполитические действия Китая имеют на заднем плане американо-китайские отношения... поэтому работать с любой страной, особенно средними или крупными государствами, например Франция, — это то, что они будут пытаться сделать, чтобы противостоять США", — сказал профессор китаеведения и внешней политики Денверского университета Чжао Суйшэн.
Ноа Баркин, аналитик из Rhodium Group, в свою очередь отметил, что главная цель Китая состоит в том, чтобы предотвратить сближение Европы с Соединенными Штатами.
"В этом смысле Макрон является, пожалуй, самым важным партнером Пекина в Европе", - сказал он.
Издание отмечает, что президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая была с Макроном в Пекине, Си не уделял такого внимания. Ее не пригласили на часть мероприятий в рамках визита, на них был только Макрон.
- Си Цзиньпин на встрече с Макроном 6 апреля в Пекине призвал как можно быстрее начать мирные переговоры по Украине.
- Также Си сказал, что позвонит по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда придет время.
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