Такое мнение высказали агентству Reuters аналитики.

СМИ отмечает, что Си Цзиньпин и Макрон встретились 7 апреля за чашкой чая в бывшей резиденции отца китайского лидера в городе Гуанчжоу. Это была неформальная встреча политиков после официальных переговоров 6 апреля.

"Все внешнеполитические действия Китая имеют на заднем плане американо-китайские отношения... поэтому работать с любой страной, особенно средними или крупными государствами, например Франция, — это то, что они будут пытаться сделать, чтобы противостоять США", — сказал профессор китаеведения и внешней политики Денверского университета Чжао Суйшэн.

Ноа Баркин, аналитик из Rhodium Group, в свою очередь отметил, что главная цель Китая состоит в том, чтобы предотвратить сближение Европы с Соединенными Штатами.

"В этом смысле Макрон является, пожалуй, самым важным партнером Пекина в Европе", - сказал он.

Издание отмечает, что президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая была с Макроном в Пекине, Си не уделял такого внимания. Ее не пригласили на часть мероприятий в рамках визита, на них был только Макрон.