Си Цзиньпин и Путин хотят создать новый мировой порядок, но неудача России в Украине может испортить их планы, - CNN
Легкая победа Путина над Украиной убедила бы Китай в упадке Запада и послужила бы поводом для нападения на Тайвань. Неудача в Украине может вызвать политическую нестабильность в кремле, ослабить Россию и в итоге навредить планам Си
Об этом говорится в материале на сайте CNN, посвященном предстоящей встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Узбекистане.
Лидеры Китая и РФ встретятся впервые после начала полномасштабной войны на Украине. На прошлой встрече политики провозгласили наступление "новой эры" в международных отношениях.
"На самом деле, у Китая (в отличие от США) нет других крупных влиятельных партнеров, на которых они могут положиться – в Европе и Индийско-Тихоокеанском регионе. Безусловно, Россия является самым могущественным государством, тесно связанным с Китаем. Поэтому Пекин беспокоит, что Россия перенапрягается и это может подорвать их коллективные усилия по формированию мирового порядка", – цитирует CNN Брайана Харта, научного сотрудника China Power Project в Центре стратегических и международных исследований.
Если Китай станет активно помогать России в этой войне, то рискует попасть под западные санкции. Си Цзиньпин не заинтересован в этом канун ХХ съезда партии. На этом съезде он намерен переизбраться на третий срок, а это уже нарушает устоявшиеся нормы. Поэтому Пекин тщательно избегал военной помощи России и других действий, которые могли бы спровоцировать западные санкции.
Харт считает, что сейчас особенно тщательно следует следить за продажей оружия. Специалист считает, что Китай может попытаться отправить запчасти к вооружениям запутанными маршрутами, которые трудно отследить во избежание санкций.
- Напомним, российские СМИ сообщали, что лидер КНР Си Цзиньпин встретится с президентом России Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Политики планируют обсудить войну в Украине.
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