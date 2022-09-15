Об этом говорится в материале на сайте CNN, посвященном предстоящей встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Узбекистане.

Лидеры Китая и РФ встретятся впервые после начала полномасштабной войны на Украине. На прошлой встрече политики провозгласили наступление "новой эры" в международных отношениях.

"На самом деле, у Китая (в отличие от США) нет других крупных влиятельных партнеров, на которых они могут положиться – в Европе и Индийско-Тихоокеанском регионе. Безусловно, Россия является самым могущественным государством, тесно связанным с Китаем. Поэтому Пекин беспокоит, что Россия перенапрягается и это может подорвать их коллективные усилия по формированию мирового порядка", – цитирует CNN Брайана Харта, научного сотрудника China Power Project в Центре стратегических и международных исследований.

Если Китай станет активно помогать России в этой войне, то рискует попасть под западные санкции. Си Цзиньпин не заинтересован в этом канун ХХ съезда партии. На этом съезде он намерен переизбраться на третий срок, а это уже нарушает устоявшиеся нормы. Поэтому Пекин тщательно избегал военной помощи России и других действий, которые могли бы спровоцировать западные санкции.

Харт считает, что сейчас особенно тщательно следует следить за продажей оружия. Специалист считает, что Китай может попытаться отправить запчасти к вооружениям запутанными маршрутами, которые трудно отследить во избежание санкций.