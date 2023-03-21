Визит китайского лидера в Москву ставит перед российскими кланами экзистенциальный вопрос. Прямо как у Гамлета: быть или не быть. Путин теперь для Запада преступник, ордер на его арест уже нельзя отозвать или переиграть. Идти в Китай и фактически в его зону влияния под руководством получившего вызов в Гаагу, российские элиты точно не подписывались. Китайские автомобили и другие товары и юань как основная валюта (уже россиянам активно предлагают частные депозиты в юанях) означают начало "китаизации" России.

Идти в Китай и фактически в его зону влияния под руководством получившего вызов в Гаагу, российские элиты точно не подписывались

Читайте также: Чего хочет Китай: вассализация России и ослабление США

Си приехал с предложениями по совместным проектам в сферах добычи ресурсов и инфраструктуры. Вариантов отказаться у Путина нет, хотя поторговаться, конечно, может. Если так пойдет, Россия постепенно станет для Китая тем, чем для РФ является Беларусь. Хотя и Беларусь после визита Лукашенко в Пекин Путину съесть будет труднее. Китай всегда только о себе – о Китае. И ослабление России для него очень выгодно – это позволяет получить опосредованный контроль над РФ. Пока что. Многие в России и так задумываются над этим сценарием, а после ордера на арест Путина начнет очень серьезно думать. Российским элитам есть, что терять, и скоро может быть поздно.

Источник

Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.