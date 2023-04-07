Си Цзиньпин и Макрон проведут дополнительные неофициальные переговоры, – The Guardian
Лидер Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон проведут 7 апреля дополнительные неофициальные переговоры. О чем именно будут говорить политики – неизвестно
Об этом пишет The Guardian .
"Президент Китая Си Цзиньпин и его французский коллега Эмманюэль Макрон проведут неофициальные переговоры в Гуанчжоу в пятницу днем", - говорится в сообщении.
Других подробностей издание не дает.
- Си Цзиньпин на встрече с Макроном 6 апреля в Пекине призвал как можно быстрее начать мирные переговоры по Украине.
- Также Си сказал, что позвонит по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда придет время.
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