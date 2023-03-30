Си Цзиньпин готовит Китай к войне, – Foreign Affairs
Лидер Китая Си Цзиньпин демонстрирует готовность вступить в войну. Об этом он намекнул в 4 отдельных речах, в одном случае сказал генералам "смело воевать"
Об этом пишет Foreign Affairs .
Издание отмечает, что правительство Си также объявило об увеличении на 7,2% оборонного бюджета Китая, который удвоился за последнее десятилетие, а также о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна. Также Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, новые бомбоубежища в городах по ту сторону Тайваньского пролива и новые офисы "национальной оборонной мобилизации" по всей стране. И хотя открыто китайский лидер о войне не говорит, есть основания полагать, что Пекин к чему-то готовится, пишет СМИ.
В декабре Пекин обнародовал новый закон, позволяющий Народно-освободительной армии Китая легче активировать свои резервные силы и институционализировать систему пополнения боевых подразделений в случае войны. Такие меры, как отмечают аналитики, свидетельствуют о том, что Си Цзиньпин, возможно, извлек уроки из неудач президента РФ Путина в Украине.
Также издание отмечает, что китайское правительство приняло закон, который может быть использован для преследования лиц, выступающих против поглощения Тайваня. Армия также может использовать его, чтобы заявить о своей юрисдикции над потенциально оккупированной территорией, такой как Тайвань.
Также в Китае обсуждают план создания черного списка выступающих за независимость активистов и политических лидеров Тайваня.
- В конце февраля СМИ писали, что Соединенные Штаты Америки в четыре раза увеличат присутствие своих военных на Тайване, чтобы усилить программу обучения военных острова на фоне роста угрозы со стороны Китая.
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