Об этом пишет Foreign Affairs .

Издание отмечает, что правительство Си также объявило об увеличении на 7,2% оборонного бюджета Китая, который удвоился за последнее десятилетие, а также о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна. Также Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, новые бомбоубежища в городах по ту сторону Тайваньского пролива и новые офисы "национальной оборонной мобилизации" по всей стране. И хотя открыто китайский лидер о войне не говорит, есть основания полагать, что Пекин к чему-то готовится, пишет СМИ.

В декабре Пекин обнародовал новый закон, позволяющий Народно-освободительной армии Китая легче активировать свои резервные силы и институционализировать систему пополнения боевых подразделений в случае войны. Такие меры, как отмечают аналитики, свидетельствуют о том, что Си Цзиньпин, возможно, извлек уроки из неудач президента РФ Путина в Украине.

Также издание отмечает, что китайское правительство приняло закон, который может быть использован для преследования лиц, выступающих против поглощения Тайваня. Армия также может использовать его, чтобы заявить о своей юрисдикции над потенциально оккупированной территорией, такой как Тайвань.

Также в Китае обсуждают план создания черного списка выступающих за независимость активистов и политических лидеров Тайваня.