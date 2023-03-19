История о том, как два российских истребителя сбили в Черном море американский беспилотник – это не только о военной провокации России. Это и о запуске принципиально нового дополнительного кейса, который называется «возможно ужесточение дискуссии по поставке нам авиации».

Так и есть. Любая провокация со стороны России усиливает позиции наших друзей на Западе, и прежде всего США, в дискуссии о предоставлении современного наступательного вооружения Украине. Некоторые ограничения Запад на нас накладывает. Мы уже привыкли, что украинские чиновники публично заявляют, что они готовы не применять американское оружие для ударов по территории РФ. Довольно странное ограничение: как не использовать, когда самолеты, из которых ракеты уничтожают украинские города, поднимаются с российских аэропортов? И все же Запад определился в своем отношении к Украине, он делает все, чтобы Украина добилась победы. Но все время добавляет одну оговорку: мы против эскалации, мы против непосредственного привлечения войск НАТО к борьбе с силами РФ.

Кстати, это проявилось во время последнего инцидента. Американцы сделали очень жесткое заявление о недопустимости подобных инцидентов, но не начали интерпретировать его как нападение на американцев, как кейс, требующий реакции в соответствии со статьей 5 устава – они не желают непосредственного столкновения.

Это слишком малая история, слишком мелкая. Но этому предшествовал пролет мощной авиации в 200 км от Ленинграда-Петербурга.

Это необходимо, чтобы реагировать на путинский шантаж, в частности, в отношении ядерного оружия. Здесь нужно отдать должное американцам. Они еще в октябре предупредили своих партнеров, что будет в случае применения Путиным тактического ядерного оружия в Украине, чем он угрожал. Ему объяснили, что это будет полное уничтожение российской группировки на территории Украины, к тому же Путина убьют. А чтобы не забывали об этом предупреждении, они подобные полеты, жесты и демонстрации готовности их ядерного арсенала время от времени совершают.

Какой смысл имеет визит Си Цзиньпина в Россию? Что он будет предлагать Путину? Будет ли давать откровенные геополитические и экономические указания? Конечно, это будет заворачиваться в дипломатическую мишуру пропагандистского плана, но история нетривиальна. Визит не банален: Си Цзиньпин во время масштабного российского вторжения в Украину посетит Путина.

Я начну с несколько иного – с перспектив общения Си с президентом Украины Зеленским. По-моему, большой вес придается этому в Украине, обсуждаются вопросы, как строить отношения, переговоры с китайским лидером. Мне кажется, здесь нет разницы с визитом 16 июня прошлого года в Киев трех европейских лидеров – Драги, Макрона и Шольца. Они привезли явно непригодный для Украины мировой план Италии. Надо исходить из того, что

из Москвы Си привезет явно не подходящий для Украины план мирного урегулирования.

И надо так же вести себя, как президент Зеленский, вся администрация вела себя летом прошлого года: очень вежливо, однако очень твердо отклонить этот план. Кстати, для китайцев большое значение имеет вопрос протокола. Думаю, что здесь неслучайный формат, который нам хочет набросить китайский император: он приезжает к своему российскому вассалу с какими-то серьезными задачами, а потом собирается как-то по телефону или по скайпу, по зуму или стремю обсудить что-то с Зеленским. Считаю такой формат приемлемым, даже принять его – это уже психологическая уступка, игра со всем подобающим китайскому императору уважением. Если он приезжает с какой-нибудь содержательной миссией, – да, мы готовы с вами говорить. Но это очень важная для нас и для вас беседа, к тому же не телефонная. Хотите быть посредником? Тогда уже хотя бы на равных условиях: если вы приехали в Москву – приезжайте в Киев, это во-первых. А во-вторых, снова говорю, условие будет более непригодным, чем условия европейцев. Если европейцы предлагали территориальные уступки Украине, то, судя по 12 пунктам Си и последнему заявлению китайского правительства, они хотят удовлетворить так называемые российские «озабоченности» – проблемы угрозы безопасности. То есть наверняка привезет (надеюсь, что привезет, а не по телефону расскажет) товарища из Москвы, будут рассказывать об ограничении суверенитета типа внеблоковости, отказа от вступления в НАТО и т.д. Си, равно как и Путин, не понимает, насколько изменилась ситуация в Украине и что все эти разговоры будут отвергаться с порога, они абсолютно не приемлемы сейчас для украинского общества. И это нужно сообщить товарищу Си с самого начала.

Мы наблюдаем невиданное возвращение в биполярный мир. Речь не о противостоянии России и США, как мечтают продавать это в Кремле. Нет, здесь речь идет о значительно более глубоком водоразделе, в частности, это Китай и его многочисленные сателлиты, союзники, друзья, бизнес-партнеры, партнеры по клубу автократии и т.д. – и мир западной цивилизации.

Си Цзиньпин чувствует, что российский улус потерпел поражение. И сам факт поражения России Китай не смущает, Китай рассматривает Россию как территорию поглощения. Его беспокоит, что в случае этого поражения растет вероятность потери Путиным власти. Путина Пекин по праву рассматривает как руководителя прокитайской партии в России. В случае очевидного разгромного поражения России и потери Путиным власти какая бы власть ни пришла (слишком надежда, что придут какие-то проевропейские демократические силы, скорее националистические), любая не будет так угождать Китаю. И одно из обвинений, которое выдвинут бывшему президенту Путину, – что он сдал экономические и геополитические интересы России на Дальнем Востоке. Поэтому

стратегия Китая обеспечит так называемое мягкое поражение России,

поражение, при котором Путин мог бы каким-то образом продать своему глубинному народу и своему бункеру произошедшее как некую почетную ничью – нечто вроде варианта возвращения к границам 23 февраля, разграничение сторон на линии 23 февраля 2022 года. А еще Си вместе с Путиным будет навязывать ограничение суверенитета Украине. Это уже давно в прошлом, то можно было обсуждать еще в Стамбуле во время переговоров. Очень многое произошло с тех пор. Раскрылась правда об ужасных преступлениях российской военщины против человечности, это уже официальные характеристики ведущих западных государств, начаты первые производства, готовится создание специального трибунала для военно-политического руководства, чтобы рассматривать такое преступление, как агрессия против независимого государства. Это все совершенно устаревшие подходы. И это нужно четко обозначить в самом начале переговоров. Таково мое мнение на этот счет.

Понятно, что нужно Путину от Пекина – экономическая подстраховка, валенки-маузеры, боеприпасы и всего побольше. В обмен на это, что он может предложить Пекину? Ведь основной торговый партнер Китая – это не Россия. Это Соединенные Штаты, это Евросоюз. И в нынешней ситуации этот экономический пузырь китайский также имеет перспективы посыпаться. Вряд ли они готовы к переориентации на суверенную экономику в стиле Беларуси.

Во-первых, Путин может предложить Китаю, он все время предлагает и дает. Одна из моих статей еще 10 лет назад имела название «Путин возглавляет ликвидационную комиссию по сдаче России Китая». Поэтому Пекин будет делать все, чтобы сохранить его у власти. Относительно отчаянных запросов Путина о вооружении – бесполезно делать прогнозы. Я уверен, что Пекин на это не пойдет. Надо отдать должное нашим американским союзникам, они ежедневно очень четко подчеркивают, какими будут последствия для Пекина в Украине. Китайская и американская экономики очень тесно связаны, это сиамские близнецы. Серьезный разрыв экономических связей повредит американским потребителям – они привыкли к дешевым китайским товарам, но, с другой стороны, это просто разрушит китайскую экономику, которая десятилетиями паразитирует на заимствовании, а зачастую просто на нескрываемых кражах американских технологий, имея огромный рынок для своих товаров из-за преимуществ своей дешевой рабочей силы. Эта голенища для Китая закончится. Поэтому этот сценарий можно не считать. Китай это понимает, он будет стараться обеспечить мягкое поражение России. Сейчас мы видим, что все стороны готовятся к решающей битве, к весеннему украинскому контрнаступлению, которое разрабатывалось совместно во время военных штабных учений американских и украинских военных в Висбадене в январе и феврале этого года. Практически решен вопрос поставок современного вооружения. Не идеально для Украины, как мы надеялись, и сегодня пошли истребители МиГ-29. Они готовились несколько месяцев, они переоборудованы для того, чтобы носить американские ракеты. Вдвое увеличена дальность действия «хаймерсов». Не достают еще до южного края Крыма, но, я думаю, вопрос решен по «атакмсам». На поле битвы будет разрешаться, как закончится война, а не в переговорах товарища Си с товарищем Путиным.

В любом случае нельзя также легкомыслить с чрезвычайно активной китайской дипломатией – довольно странно понимание между Саудитами и Ираном.

Это, безусловно, блестящий успех китайской дипломатии. Товарищ Си сейчас на подъеме – он только одержал две выдающиеся победы. Внутриполитическую – совершил мягкий государственный переворот в Китае. Покончив с наследием Дэн Сяопина с его требованиями сменяемости партийных вождей, в третий раз занял все три высшие должности – главы партии, руководителя государства и военного комитета. После этого провозгласил себя китайским императором. Этот успех еще недооценен. Пекин, Иран и Саудовская Аравия – это геополитические соперники на Ближнем Востоке, но они еще напрямую участвуют в гражданской войне в Йемене, например, и соревнуются также в других арабских странах. Это также ведущие страны, считающие себя духовными лидерами двух направлений в исламе – шиитского и суннитского. То есть Китай может заявить без преувеличения, что закончил тысячелетнюю религиозную войну в исламе между суннитским и шиитским направлениями. У Си сейчас несколько кружится голова от этих двух выдающихся успехов. Вот он и не понимает, как многие другие игроки также не понимают Украину и украинский народ, степень решимости украинского народа защищать свою независимость, свое существование под угрозой смертельного врага, и

надеется, что ему удастся спасти Путина, вытащить его из безнадежного положения и подарить ему почетную ничью.

Все это отлично понимает украинское руководство, можно не повторяться. Нужно рассказать со всем уважением ко всем регалиям китайского императора, но жестко – почему мы должны с ним носиться как с писаной сумкой больше, чем с Макроном и Шольцем? Послали их по адресу «русского корабля» с их планом, отношения ни с одним из них это не испортило. Кстати, как раз более ответственно и проукраински стали вести себя с тех пор Франция и Германия.

Игра Путина в геополитику закончится не построением русского мира – на самом деле все завершится построением великого китайского мира, вопрос только – на каких территориях. Происходит колоссальная информационная атака и разбрасывание информационных волн по всему миру. В частности, речь идет о взрывах, загадочных взрывах на «Нордстриме» и «Нордстриме-2». Эта история лежала под сукном очень много месяцев и после того выкрикнула: сначала американский пулитцеровский лауреат ее озвучил, потом начали качать в разные стороны.

Я сейчас нахожусь в центре американской информационной кампании. Целая серия статей в «Таймс», «Вашингтон пост», «Политико» явно антиукраинских. Основные мнения таковы: Украина истощилась, население устало от войны, хочет мира и т.д. "Вашингтон пост" и одновременно газета "Нью-Йорк таймс" вбросили антиукраинские статьи. Конечно, к этому старому коммунистическому пропагандону Герше никто в Америке серьезно не отнесся, не было никакой реакции. Ну обвинил он во всем американцев – так он всегда это делал. Вторая операция была тоньше: мол что-то взорвали украинские спецслужбы, или не спецслужбы, подчинены или Зеленскому, или какому-то олигарху. Это было немедленно использовано этими изданиями для антиукраинской кампании. Они начали распространять нарратив, что Украина сейчас вызывает недовольство американских властей. Журнал «Политико» назвал три таких направления. Во-первых, своей террористической деятельностью (сюда приплели все: подрыв «Северного потока», якобы убийство российской пропагандистки Дарьи Дугиной, которую взорвал ее собственный сумасшедший отец, чтобы совершить из нее сакральную жертву). Второе направление: будто бы западные эксперты рекомендуют украинцам покинуть Бахмут, а они не покидают. И третье – якобы в Пентагоне не верят, что Украина может уволить Крым, и не советуют этим заниматься. Вы можете спросить: эти издания, которые я назвал, – они издание Демократической партии. Да, но ведь

не забывайте: антиукраинскую пропаганду осуществляет не только кремлевский агент мерзавец Трамп.

К сожалению, присоединился и второй республиканский кандидат Десантис. Есть левацкое крыло и внутри Демократической партии. Летом от 30 демократов – членов конгресса в Байден было письмо антиукраинского содержания, в котором рекомендовалось прекратить или уменьшить поддержку Украины. Байден тогда навел порядок, заставил на следующий день отозвать это письмо. Но они нигде не подевались и не изменили своего мнения. Против работают оба изоляционистских крыла в США: левацкое изнутри Демократической партии и правое крыло Республиканской. Хотя подчеркиваю: большинство в конгрессе сейчас двухпартийное, демократическое и республиканское, непоколебимо поддерживает Украину.

Версию о яхте, о каких-то украинских гражданах, которые в союзе с российскими гражданами начали выгружать полторы тонны взрывчатки на дно Балтики, мы даже не думали, что кто-то может распространять эту историю, которая не держится кучи.

Задача одна: ключевая борьба идет внутри Соединенных Штатов о степени поддержки Украины вооружением во время ее весеннего контрнаступления. Обе эти группировки вводят тезисы, что Украина – не такой уж хороший союзник, склонный к терроризму и еще многому. Это пока не влияет на позицию американских властей и Запада в целом. Мы видим последние, самые свежие новости: пошли наконец-то долгожданные МиГ-29, первые из Польши уже поступили, будет примерно 30-40 единиц. Хотелось бы для фронтовой авиации побольше во время весеннего наступления на южном направлении, но как есть. Похоже, будут и «атакмсы», потому что основным средством этого наступления является огневое уничтожение российских объектов в Крыму. Пока мы все видели карты. Новые ракеты "Хаймерс" позволяют вдвое увеличить радиус действия, покрывается почти вся территория Крыма. Но не достают до Севастополя, очень важных объектов, складов оружия, пунктов управления. Я считаю, что и «атакмсы», и фронтовая авиация будут предоставлены и уже поставляются. Это, конечно, не идеальное обеспечение Украины средствами для весеннего наступления, но в целом достаточно для успеха этого наступления.

А на что тогда рассчитывает Путин в этой ситуации? На что он может делать ставку? Шойгу с Герасимовым постепенно начинают растирать остающееся от группы Вагнера на кровавый фарш – они их бросают и бросают на наши огневые позиции, из-за чего стремительно исчезает поголовье вагнеровцев.

Это очень важный фактор. Это классическая борьба, неизбежная в любом фашистском режиме – столкновение профессиональной армии со штурмовиками. То же было у Гитлера, когда германский генштаб потребовал расправиться, убрать его ближайшего друга Эрнста Рема, лидера штурмовых отрядов, и распустить его штурмовые отряды. Гитлер поступил как настоящий фюрер. У него был очень тяжелый выбор, но он понимал, что должен выбрать какую-то одну сторону, то предложил своему другу пистолет с одним патроном. Такой же выбор был у Путина в ночь с 10 на 11 января, когда Шойгу и Герасимов потребовали убрать ставленника Пригожина Суровикина и восстановить власть Герасимова в армии и ликвидировать деятельность Пригожина. Путин поступил не как фюрер, а как фюрерок – ему не стало храбрости поддержать ни одну сторону полностью, он убрал Суровикина, но сохранил деятельность группы Вагнера. И с тех пор мы видим два месяца жесткой борьбы. Они уже больше воюют между собой, чем с Украиной. И это очень хороший фактор. Мы не предпочитаем ни одному, эти оба, Герасимов и Пригожин, – военные преступники, которые будут отвечать за свои действия. Но пусть они пока уничтожают друг друга. Пока они расстреливают портреты соперника из пулеметов, пусть уже начнут бить и по оригиналам. Работайте, братья, – вот так я обратился бы к этим «замечательным» людям.