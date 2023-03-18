Си Цзиньпин чувствует, что российский диктатор проиграл, - Пионтковский

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Си Цзиньпин чувствует, что российский улус потерпел поражение. И сам факт поражения России Китай не смущает. Китай рассматривает Россию, как территорию для поглощения. Его волнует, что в случае поражения РФ растет вероятность потери Путиным власти. Пекин рассматривает Путина как руководителя прокитайской партии в России. В случае очевидного разгромного поражения России и потери Путиным власти, какая бы власть ни пришла, она не будет так угождать Китаю. И одно из обвинений, которое предъявят бывшему президенту Путину, – что он сдал экономические и геополитические интересы России на Дальнем Востоке", - объяснил Пионтковский.

Андрей Пионтковский добавил, что стратегия Китая состоит в том, чтобы обеспечить так называемое мягкое поражение России. Поражение, которое Путин мог бы продать своему глубинному народу, как почетную ничью. Что-то вроде варианта возвращения к границам 23 февраля 2022 года.

"Си Цзиньпин вместе с Путиным будут навязывать какие-то ограничения суверенитета Украины, но это уже давно в прошлом. Раскрылась правда об ужасных преступлениях российской агрессии против человечности, и это уже официальные характеристики ведущих западных государств, уже начаты первые производства. Готовится создание специального трибунала для военно-политического руководства, чтобы рассматривать преступления РФ как агрессию против независимого государства", - отметил Пионтковский.