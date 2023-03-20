Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Я считаю, что одним из самых главных вопросов будет обсуждение реализации "мирного плана" Китая. В любом случае для продвижения этого плана Россия должна совершить какие-то действия. Возникает вопрос: что предложит и потребует в этом контексте Си Цзиньпин от Путина? Но то, что требования будут, – более чем очевидно, потому что странно выглядит, что будет сначала разговор тет-а-тет, а затем формализация этих договоренностей запланирована на вторую половину следующего дня, то есть оставляют целые сутки Путину и Си Цзиньпину для личных переговоров, которые могут продолжаться и несколько часов, а может и всю ночь", - отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Валерий Клочок отметил, что вопрос номер один, как любят говорить и акцентируют в своих статьях Путин и Си Цзиньпин, - "украинский кризис".

"Важно отметить, что США говорили об опасности сближения Китая и России, но сегодня это сближение происходит не как равных государств, а здесь доминирует Китай. Поэтому Пекин будет требовать доминанты не только в экономической сфере, но и в сфере безопасности, и война России с Украиной – одна из них. Китаю нужно время, чтобы реализовать свои планы в противостоянии с США. Китай хочет доминировать на Евразийском континенте и с помощью России он это может сделать. Но опять-таки Китаю нужно время. Си Цзиньпин будет склонять Путина к тому, чтобы он прекратил активную фазу боевых действий, по моему мнению, будет обсуждаться конкретный план, даже на карте и во временном промежутке, что может сделать Путин по отношению к Украине: вывести войска, передать территории под юрисдикцию Украины", – предположил политэксперт.

Клочок подчеркнул важный момент, который нужно зафиксировать, – то, что Путин существенно поднял ставку в переговорах с Си, поехав накануне в Крым и Мариуполь.