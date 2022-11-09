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Си Цзиньпин: Безопасность Китая становится все более нестабильной и неопределенной

9 ноября, 2022 среда
05:23
Мир

Лидер Китая Си Цзиньпин намерен усиливать военное обучение в стране, ведь безопасность КНР становится "все более нестабильной"

Об этом пишет Reuters.

"Китай будет всесторонне усиливать свою военную подготовку и подготовку к любой войне", - цитируют Си Цзиньпина.

Лидер Китая считает, что безопасность его страны становится "все более нестабильной и неопределенной".

  • 17 сентября замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что Китай планирует захватить Тайвань до 2027 года. При этом Си Цзиньпин еще не принял решение о самом вторжении, но хочет иметь такую возможность. Известно, что Тайвань изучает украинский способ ведения информационной войны против России для того, чтобы построить линию защиты в случае нападения Китая.
  • Также лидер Китая Си Цзиньпин заявил о готовности работать с Соединенными Штатами, чтобы найти способ наладить связи обеих сторон. При этом Си отметил, что Китай и США расходятся в тайванском вопросе, а также в вопросе отношений КНР и РФ. Кроме того, китайский лидер осудил иностранное вмешательство в дела Тайваня и заявил, что Китай никогда не откажется от права применять против него силу.

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Китай
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