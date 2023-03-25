Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Вашингтон больше всего интересует, собирается ли Китай предоставлять военную технику и боеприпасы России, и пока Пекин не демонстрирует никаких признаков готовности к этому, но Китай может сделать это в любой момент. В то же время многие китайские компании хотят попытаться избежать санкций США и ЕС. Поэтому в Пекине действуют осторожно, поскольку китайское правительство и особенно Си Цзиньпин не хотят, чтобы их считали полностью поддерживающими Россию. Китай с удовольствием продает определенные товары, особенно компьютерные чипы, которые Россия не может получить. Россия нуждается в восстановлении своего вооружения, а Китай с удовольствием покупает российскую нефть с большой скидкой. Все это в интересах Китая. Поэтому позиция Китая вполне ясна", - объяснил Брайза.

По словам дипломата, Си сейчас тщательно взвешивает, сколько выгод может получить для себя Китай в экономическом и стратегическом плане, если даст Путину кое-что из того, чего он хочет.

Возвращаясь к мирной инициативе Китая, в США и Европе основное внимание было сосредоточено на том, что Китай склоняется к поддержке России. Но если внимательно ознакомиться с содержанием, то там написано, что Китай надеется на деэскалацию напряженности и, наконец, на прекращение огня, что можно интерпретировать, что Китай говорит: "Мы понимаем, что Украине нужно продолжать воевать еще какое-то время, чтобы выполнить первый пункт нашей формулы мира – поддержка территориальной целостности государств и невмешательство в их внутренние дела". Поэтому думаю, что Си тщательно взвешивает, сколько выгод может получить для себя Китай в экономическом и стратегическом плане, если даст Путину кое-что из того, чего он хочет. Но Си явно не собирается давать ему все, что он хочет», – добавил Брайза.