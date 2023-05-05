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OPINION

Си манипулирует Макроном

Орест Сохар
5 мая, 2023 пятница
10:00
Мнение

СССР десятилетиями манипулировал Парижем. Китай повторяет с Макроном тот же трюк

Сталин на 180 градусов сменил судьбу Франции в Ялте в 1945-м. Он настоял на включении республики в число стран-победительниц во II мировой, тогда как Черчилль и Рузвельт были против.

Кремлю этот фокус нужен был для поддержки французской компартии, влияющей на то время. 1946 коммунисты заняли первое место на выборах в Национальное Собрание, а позже стали второй крупнейшей партией в стране, сохраняя влиятельность вплоть до самого расцвета "холодной войны".

Черчилль и Рузвельт не поддерживали сталинскую причуду, поскольку Франция позорно капитулировала перед Германией в 1940 году: правительство Виши воевало на стороне Гитлера. Сталин оправдывал свой ультиматум движением сопротивления под управлением генерала де Голля.

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Кремлевский тиран искренне надеялся, что коммунисты полностью захватят власть во Франции. Послевоенный кризис, отсутствие у страны денег и политическая депрессия в результате коллаборационизма с фашистами подливали масла в пламя победы коммунистических маргиналов на выборах. Предотвратить воплощение красной мечты кремля повредил план Маршала: американские деньги изменили не только ситуацию в стране, но и настроения граждан.

Кремлевский тиран искренне надеялся, что коммунисты полностью захватят власть во Франции. Послевоенный кризис, отсутствие у страны денег и политическая депрессия в результате коллаборационизма с фашистами подливали масла в пламя победы коммунистических маргиналов на выборах. Предотвратить воплощение красной мечты кремля повредил "план Маршала": американские деньги изменили не только ситуацию в стране, но и настроения граждан

Шарль Андре Жозеф Мари де Голль на долгие годы затаил обиду на США и питал симпатию к СССР, как и другие французские президенты.

Годами Франция никак не ущемляла деятельность компартии, хотя этого требовали главные доноры "плана Маршала". Торговля с СССР только росла.

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С подачи Де Голля Франция в 1966 году вышла из НАТО. Главная причина в том, что британцы и американцы раздражали генерала: в частности он был недоволен постоянным лидерством в Альянсе США и Великобритании, требуя усиления позиций Парижа. Идеологию обиженного генерала исповедовали преемники в Елисейском дворце до 2000-х: президент Саркози привел Францию в НАТО только в 2009-м.

Де Голль предложил концепцию "Европа от Атлантики до Урала", под которой подразумевал поиски эффективного взаимодействия Старого Света и Советского Союза, хотя альянс уже тогда брал курс на изоляцию "коммунистической заразы". Де Голль пропагандировал эту идею даже на Ассамблее ООН и саммите ЕС.

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Такое рвение перед "совком" - это не только благодарность Сталину, но и поиски нового формата лидерства. Франция в 40-50-е переживала кризис распада империи, а сама попав в финансово-политическую зависимость в США. В течение десятилетий Париж пытался найти свое особое место в Европе, подперев свои интересы сразу и капитализмом, и коммунизмом.

Такое рвение перед "совком" - это не только благодарность Сталину, но и поиски нового формата лидерства. Франция в 40-50-е переживала кризис распада империи, а сама попав в финансово-политическую зависимость в США. В течение десятилетий Париж пытался найти свое особое место в Европе, подперев свои интересы сразу и капитализмом, и коммунизмом.

Нынешнего французского лидера совершенно точно можно называть "де Макрон", ведь он наговорил немало месседжей в стиле де Голля и подвергся тем же проблемам.

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… И об автономизации от США, и об экономическом сотрудничестве с Китаем, с которым нужно найти общий язык геополитически. Не хватает только выхода из НАТО, но, пожалуй, страшновато оставаться наедине с партнерами Путиным и Си.

Даже маргиналы во Франции растут в рейтингах, как грибы после дождя. Сегодня ультраправая Ле Пен выиграла бы у Макрона выборы с разницей в 10 баллов: 55% против 45%.

Поэтому хозяин Елисейского дворца находит традиционный выход из всех экстремальных ситуаций: стучаться на восток. В его случае – на очень Дальний Восток. Только почему-то никто так и не скажет ему, что "коммунистическая" история де Голля – это кейс не удачи, а ошибок. И из каждой подобной передряги Париж извлекал Запад.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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