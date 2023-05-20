Видимо, Си мощно задумался после 16 мая, когда 100% путинских "аналоговнетов" были уничтожены над Киевом огнем из американских ЗРК Patriots, недавно поступивших на вооружение ПВО ПС ВСУ.

Просто у Тайваня 50 батарей Patriots с общим залпом на поражение воздушных целей – 1200 ракет.

Кроме этого, США в конце прошлого пообещали Тайваню еще дополнительные поставки.

В Тайване 50 батарей Patriots с общим залпом на поражение воздушных целей – 1200 ракет. Кроме этого, США в конце прошлого пообещали Тайваню еще дополнительные поставки.

Читайте также: Как россияне испугали бегемота и пробили колесо "Патриота"

Саудовское фиаско Patriots 2019 года смыто украинским триумфом 2023-го. Эффективное использование ВСУ современного западного оружия является фактором глобального влияния, ведь 16 мая Украина не только защитила небо над Киевом, но отсрочила на более длительный срок "специальную военную операцию" Китая против Тайваня.

Теперь Си видит, что ему не только десанто-высадочных средств не хватает, но не уверен, что китайская авиация и ракеты вообще смогут что-то поразить на Тайване…

Источник

Об авторе. Михаил Гончар, эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.