Швейцарцы проголосовали на парламентских выборах
В воскресенье, 22 октября, в Швейцарии прошли парламентские выборы. По прогнозам, Швейцарская народная партия может получить больше голосов, а социал-демократическая партия рассчитывает на второе место
Об этом информирует Swissinfo.
В воскресенье, 22 октября, в Швейцарии проходят парламентские выборы. Швейцарцы выбирают новый парламент на законодательный период 2023-2027 годов. На кону 200 мест в Палате представителей и 44 из 46 мест в Сенате. Голосование завершилось в полдень. Первые прогнозы будут опубликованы в 16:00 по швейцарскому времени, а окончательные результаты – поздно вечером в воскресенье.
В этом году в выборах в Палату представителей участвовали рекордные 5909 кандидатов; 41% из них – женщины.
По результатам последних социологических опросов наибольшее количество голосов – около 28 процентов – может получить правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП). Среди главных тем ШНП – ограничение иммиграции. Кроме того, партия стремится предотвратить сближение страны с ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Социал-демократическая партия (СДП), по данным последних опросов, может рассчитать 17-18 процентов голосов. Тем временем партии Зеленых и "зеленых либералов", добившиеся больших успехов на предыдущих выборах четыре года назад, вероятно, потеряют часть мест в парламенте.
"Прогрессивному духу после прошлых выборов нанесли ущерб война в Украине и энергетический кризис", - считает политолог Михаэль Герман.
Борьба за третье место между Центристской партией и Радикально-либеральной партией также важна для обсуждения. Если первой удастся обогнать вторую, то под вопросом может оказаться место в консенсусном правительстве страны: сейчас, согласно "магической формуле" распределения мест, радикально-либералы имеют двух министров, а Центристская партия – одного.
- В частности, в воскресенье, 22 октября, в Аргентине проходят выборы президента . Кандидат Хавьер Милей, обещающий уничтожить политическую систему и осуществить радикальные реформы, лидирует в опросах.
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