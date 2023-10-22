Швейцарцы проголосовали на парламентских выборах

Об этом информирует Swissinfo.

В воскресенье, 22 октября, в Швейцарии проходят парламентские выборы. Швейцарцы выбирают новый парламент на законодательный период 2023-2027 годов. На кону 200 мест в Палате представителей и 44 из 46 мест в Сенате. Голосование завершилось в полдень. Первые прогнозы будут опубликованы в 16:00 по швейцарскому времени, а окончательные результаты – поздно вечером в воскресенье.

В этом году в выборах в Палату представителей участвовали рекордные 5909 кандидатов; 41% из них – женщины.

По результатам последних социологических опросов наибольшее количество голосов – около 28 процентов – может получить правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП). Среди главных тем ШНП – ограничение иммиграции. Кроме того, партия стремится предотвратить сближение страны с ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Социал-демократическая партия (СДП), по данным последних опросов, может рассчитать 17-18 процентов голосов. Тем временем партии Зеленых и "зеленых либералов", добившиеся больших успехов на предыдущих выборах четыре года назад, вероятно, потеряют часть мест в парламенте.

"Прогрессивному духу после прошлых выборов нанесли ущерб война в Украине и энергетический кризис", - считает политолог Михаэль Герман.

Борьба за третье место между Центристской партией и Радикально-либеральной партией также важна для обсуждения. Если первой удастся обогнать вторую, то под вопросом может оказаться место в консенсусном правительстве страны: сейчас, согласно "магической формуле" распределения мест, радикально-либералы имеют двух министров, а Центристская партия – одного.