Швейцарцы поддержали на референдуме COVID-сертификаты

Согласно экзитполу компании GF Bern, проводившей опрос на выходе с участков, "за" проголосовали 63% жителей страны, сообщает DW.



Закон, выносимый на референдум, является правовой основой для функционирования в стране сертификата с QR-кодом, свидетельствующим о том, что человек прививался от коронавируса, имеет отрицательный тест или выздоровел от COVID-19. С сентября он нужен для доступа в рестораны, различные заведения и мероприятия.



Читайте также : Угроза от "Омикрона": Израиль закрыл границу для иностранцев, спецслужба ШАБАК отслеживает каждое подозрительное заражение



Противники COVID-сертификатов в Швейцарии утверждают, что закон дискриминационный, а в стране через него создана система "апартеида".





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb