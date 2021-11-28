Швейцарцы поддержали на референдуме COVID-сертификаты
Швейцарцы на референдуме в воскресенье, 28 ноября 2021 года, поддержали закон, согласно которому в стране действуют COVID-сертификаты
Согласно экзитполу компании GF Bern, проводившей опрос на выходе с участков, "за" проголосовали 63% жителей страны, сообщает DW.
Закон, выносимый на референдум, является правовой основой для функционирования в стране сертификата с QR-кодом, свидетельствующим о том, что человек прививался от коронавируса, имеет отрицательный тест или выздоровел от COVID-19. С сентября он нужен для доступа в рестораны, различные заведения и мероприятия.
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Противники COVID-сертификатов в Швейцарии утверждают, что закон дискриминационный, а в стране через него создана система "апартеида".
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