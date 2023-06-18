Об этом пишет Swissinfo.ch.

По окончательным результатам голосования 78,5% избирателей выразили поддержку введению новой минимальной ставки налога. Это шестой самый высокий показатель одобрения за последние 20 лет в рамках всенародных голосований в Швейцарии.

Согласно принятому решению, Швейцария введет свою версию глобального соглашения 2021 года, которое возглавляет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В целях обеспечения достижения новой минимальной ставки в 15%, власти Швейцарии введут "дополнительный налог" на все фирмы с доходом более 750 миллионов евро в год.

Отмечается, что введение минимального налога на уровне 15% для транснациональных компаний в Швейцарии приведет к дополнительным поступлениям в размере 2,5 млрд. швейцарских франков (2,8 млрд. долларов) ежегодно в бюджеты. Это решение будет реализовано путем распоряжения федерального правительства, которое вступит в силу с 1 января 2024 года.