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Швейцарцы одобрили минимальную ставку налога для международных компаний: 78,5% поддержали законопроект

18 июня, 2023 воскресенье
21:21
Экономика

В Швейцарии 18 июня состоялось голосование, на котором избиратели поддержали введение минимального налога на уровне 15% для транснациональных компаний

Об этом пишет Swissinfo.ch.

По окончательным результатам голосования 78,5% избирателей выразили поддержку введению новой минимальной ставки налога. Это шестой самый высокий показатель одобрения за последние 20 лет в рамках всенародных голосований в Швейцарии.

Согласно принятому решению, Швейцария введет свою версию глобального соглашения 2021 года, которое возглавляет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В целях обеспечения достижения новой минимальной ставки в 15%, власти Швейцарии введут "дополнительный налог" на все фирмы с доходом более 750 миллионов евро в год.

Отмечается, что введение минимального налога на уровне 15% для транснациональных компаний в Швейцарии приведет к дополнительным поступлениям в размере 2,5 млрд. швейцарских франков (2,8 млрд. долларов) ежегодно в бюджеты. Это решение будет реализовано путем распоряжения федерального правительства, которое вступит в силу с 1 января 2024 года.

  • Парламентский комитет в Швейцарии 12 мая рекомендовал разрешить реэкспорт военной техники и оружия. Однако 1 июня парламент Швейцарии проголосовал против закона, позволяющего третьим странам передавать в Украину оружие, произведенное в Швейцарии.
  • В этот же день швейцарский концерн Ruag официально обратился к правительству с просьбой разрешить экспорт 96 танков Leopard 1, несмотря на позицию нейтралитета страны.
  • Швейцария намерена продать 25 из своих 96 списанных танков Leopard назад в Германию, которая является их производителем. Депутаты поддержали выведение их из эксплуатации.
Мир
Швейцария
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