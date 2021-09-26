Швейцарцы на референдуме поддержали легализацию однополых браков

Об этом сообщает Reuters .

По предварительным данным, легализацию в стране однополых браков и права на усыновление детей для таких пар поддержали 64% избирателей. Окончательный результат будет опубликован позже сегодня, 26 сентября.

Однополым парам разрешат жениться и усыновлять детей. Женатым лесбийским парам также будет разрешено заводить детей с помощью донорской спермы.