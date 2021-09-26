Швейцарцы на референдуме поддержали легализацию однополых браков
В Швейцарии 64% участников референдума поддержали легализацию однополых браков
Об этом сообщает Reuters .
По предварительным данным, легализацию в стране однополых браков и права на усыновление детей для таких пар поддержали 64% избирателей. Окончательный результат будет опубликован позже сегодня, 26 сентября.
Однополым парам разрешат жениться и усыновлять детей. Женатым лесбийским парам также будет разрешено заводить детей с помощью донорской спермы.
- Напомним, 11 июля Верховный суд Израиля признал незаконным запрет для однополых пар становиться родителями с помощью суррогатного материнства.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.06Продажа 31.46
- Актуальное
- Важное